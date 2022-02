Kosmické lodě letící na Mars by mohl pohánět gigantický pozemský laser

Vědci přišli s velice odvážnou a zajímavou myšlenkou: pohánět kosmické lodě letící na Mars pomocí gigantického pozemského laseru. Toto řešení by zkrátilo délku cesty o celé měsíce a vyřešilo tak problém jak rychle zásobovat budoucí kolonie.

Tým z McGill University navrhl systém, který by využíval 10 metrů široké laserové pole k napájení kosmické lodi. Konkrétně by zahříval vodíkové plazma a vytvářel tak superhorký vodíkový plyn.

„Laser-termální pohon umožňuje rychlé transportní mise o hmotnosti jedné tuny při použití laserových polí o velikosti volejbalového hřiště,“ řekl hlavní badatel Emmanuel Duplay serveru Phys.org.

Na Mars za 45 dní?

Z článku publikovaného v žurnálu Acta Astronautica plyne, že takový let na rudou planetu by trval pouhých 45 dní.

Jakmile by loď vstoupila do řídké marsovské atmosféry, provedla by tzv. “aerobrake“ – potenciálně riskantní manévr, díky němuž by zpomalila a následně přistála.

Celý tento koncept je bezesporu fascinující a nabízí mnoho příslibů, ale jen z toho samozřejmě neplyne, že někdy skutečně bude realizován. Prozatím se tak budeme muset spokojit s konvenčními raketami, které mohou potenciálně explodovat už na odpalovací rampě.