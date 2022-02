Kosmické lodi budoucnosti by mohly startovat přímo z ranveje jako letadla. Na prvních takových už se pracuje

Zapomeňte na nosné rakety. Budoucnost bude podle všeho patřit jednostupňovým kosmickým lodím schopným startovat přímo z ranveje jako letadla.

Na jedné takové pracuje i startup Radian Aerospace sídlící ve Washingtonu. Ten minulý měsíc oznámil, že získal 27,5 milionu dolarů na vývoj „prvního plně znovupoužitelného vesmírného letadla schopného horizontálního vzletu i přistání“.

„Věříme, že rozšíření přístupu do vesmíru znamená pro lidstvo neomezené příležitosti,“ uvedl v tiskové zprávě spoluzakladatel a CEO výše jmenované společnosti Richard Humphrey.

„Postupem času máme v úmyslu učinit cestování vesmírem téměř stejně tak jednoduchým a pohodlným jako je cestování letadlem,“ dodal.

Zatímco dvoustupňová zařízení tohoto typu nejsou žádnou novinkou (coby ukázkový příklad může posloužit Space Shuttle), jednostupňové se zatím nikomu vyvinout nepodařilo. Pokud to tedy Radian Aerospace dokáže, půjde o obrovský úspěch, který mj. drasticky sníží náklady na výpravy do kosmu.

V praxi by taková loď měla být vypouštěna pomocí speciálních raketově poháněných „saní“, které by ji urychlily dostatečně na to, aby vzlétla na nízkou oběžnou dráhu Země. První verze zvaná Radian One má být podle představ svých tvůrců schopna přepravit pětičlennou posádku a více než dvě tuny nákladu.