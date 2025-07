Kosmický kulečník se komplikuje. Úspěch mise DART má kvůli balvanům poněkud nečekanou dohru

Když jsme v roce 2022 sledovali, jak sonda DART cíleně naráží do malého měsíčku Dimorphos u asteroidu Didymos, považovali jsme to za jednoznačný úspěch. Podařilo se změnit dráhu kosmického tělesa, což prokázalo funkčnost konceptu planetární obrany. Mise zkrátila oběžnou dobu Dimorphosu o 33 minut, čímž předčila původní očekávání. Vše se zdálo být jasné a my jsme si mohli oddechnout, že máme v ruce účinný nástroj proti případným hrozbám.

Nyní se však ukazuje, že realita je o poznání složitější a plná překvapení. Podrobná analýza dat z malé italské družice LICIACube, která dopad sledovala zblízka, odhalila neočekávaný jev. Při srážce se z asteroidu uvolnilo obrovské množství balvanů, některé o velikosti menšího auta. Celkem bylo sledováno 104 balvanů velkých 0,2 až 3,6 metru.

Nejspíš za to mohou solární panely

Tyto balvany se nerozletěly náhodně, jak bychom čekali od klasické exploze. Místo toho vytvořily dvě skupiny, přičemž ta jižní obsahovala většinu úlomků, které rychlostí až 52 m/s (přes 180 km/h) směřovaly šikmo pod malým úhlem vůči povrchu (4 až 25°). Zdroje zmiňují, že některé z těchto balvanů později pozoroval i Hubbleův teleskop.



Oblak úlomků a prachu po nárazu sondy DART do Dimorphosu

Zásadní je, že tyto balvany nesly více než trojnásobek hybnosti oproti samotné sondě. A co je ještě zajímavější, směr jejich „kopance“ byl téměř kolmo na původní trajektorii DARTu. To naznačovalo, že asteroid nedostal jen přímočarý zásah, ale také pořádnou boční ránu.

Příčinu tohoto jevu se podařilo poměrně přesně odhadnout. Vše nasvědčuje tomu, že solární panely sondy DART těsně před hlavním nárazem zasáhly a prakticky rozdrtily dva velké balvany na povrchu asteroidu, pojmenované Atabaque a Bodhran. Právě trosky z těchto balvanů, vyvržené do stran, vytvořily onen silný boční impuls, se kterým původní modely vůbec nepočítaly.

Tento boční „šťouchanec“ měl pro Dimorphos zřejmě vážné následky. Nejenže mohl naklonit jeho oběžnou dráhu až o jeden stupeň, ale s velkou pravděpodobností jej také uvedl do nepravidelné, chaotické rotace. Pokud bychom se v budoucnu snažili podobným způsobem odklonit asteroid mířící k Zemi, pak by takové nepředvídatelné „šťouchance“ mohly celou záchrannou operaci fatálně zkomplikovat a poslat těleso na ještě horší dráhu.

Záleží na typu objektu

Pokud bychom chtěli odklonit těleso, které se řítí přímo na Zemi, musíme počítat s tím, že výsledek zásahu může být ovlivněn nejen přímým nárazem, ale i tím, co se stane s materiálem na povrchu. Zásadní roli hrají povrchové balvany, jejich rozložení a struktura.



Schéma srážky kosmické lodi DART s Dimorphosem

Celá událost připomněla, jak klíčová je povaha cíle. Zatímco mise Deep Impact v roce 2005 narazila do komety Tempel 1 s relativně hladkým povrchem z jemných částic, což vedlo k předvídatelnému výtrysku materiálu, DART trefil povrch posetý velkými a nestabilními balvany. Každý vesmírný objekt je zkrátka jiný a univerzální řešení pro jejich odklonění, jak se zdá, neexistuje. Musíme se naučit lépe číst jejich strukturu.

Celou situaci budeme moci brzy prozkoumat mnohem podrobněji. V roce 2026 dorazí k Dimorphosu evropská sonda Hera, která detailně zmapuje následky srážky a ukáže, jak moc se Dimorphos po zásahu změnil. Je pravděpodobné, že najde měsíček nejen na trochu jiné dráze, ale možná i v podivném, neklidném pohybu.

Do té doby musíme brát v potaz, že planetární obrana není jednoduchá střelba na cíl. Jak trefně poznamenala astronomka Jessica Sunshine, je to spíše „kosmická kulečníková partie, ve které si nemůžeme dovolit minout jen proto, že jsme nepočítali se všemi proměnnými.“