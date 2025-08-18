Kouř z lesních požárů je nebezpečnější než smog. Úmrtnost vychází téměř 14× vyšší než staré odhady

Odborníci se dlouho domnívali, že jemné částice prachu (PM2,5) z lesních požárů působí na lidský organismus podobně jako ty z dopravy či průmyslu. Nová studie, publikovaná v prestižním časopise The Lancet Planetary Health, však ukazuje, že je to omyl. Z výsledků plyne, že jsme smrtelná rizika spojená s tímto typem znečištění podceňovali o neuvěřitelných 93 %. To v podstatě znamená, že skutečná úmrtnost je téměř čtrnáctkrát vyšší, než uváděly dosavadní modely.
Hlavním viníkem jsou jemné prachové částice menší než 2,5 mikrometru. Stejně jemný prach z výfuku nákladního auta a z doutnajícího lesa totiž není totéž. Kouř z lesních požárů totiž obsahuje kromě uhlíkatých částic i celou paletu toxických plynů a produktů nedokonalého spalování.
Čtrnáctkrát víc úmrtí
Tyto částice pronikají hluboko do plicních sklípků, kde způsobují záněty, oslabují imunitu a mohou zhoršovat chronická onemocnění a způsobovat další potíže. Výsledkem je vyšší riziko astmatických záchvatů, infarktů, ale i předčasných úmrtí na zdánlivě nesouvisející diagnózy.
Porovnání rizika úmrtí u prachu z požárů a jiných zdrojů
Za alarmujícím odhalením stojí vědci z Barcelonského institutu pro globální zdraví (ISGlobal) a jejich práce je svým rozsahem výjimečná. V rámci projektu EARLY-ADAPT analyzovali denní záznamy o úmrtnosti a kvalitě ovzduší ze 654 regionů ve 32 evropských zemích z období let 2004 až 2022. Jejich data tak pokrývají ohromující vzorek 541 milionů lidí a celkem 95,3 milionů úmrtí.
Publikovaná čísla jsou alarmující a odhalují, že i krátkodobé vystavení kouři významně zvyšuje riziko úmrtí nejen na respirační onemocnění, ale i na kardiovaskulární choroby, a to i v případech, kdy koncentrace částic není extrémně vysoká. Zatímco starší modely, nerozlišující původ prachových částic, připisovaly kouři z požárů v průměru 38 úmrtí ročně, nový přístup odhalil výrazně vyšší skutečný počet: 535 zemřelých.
Nejhůř je na tom východní a jihovýchodní Evropa
Pro představu: každé zvýšení koncentrace PM2,5 o jeden mikrogram na metr krychlový znamenalo v následujících sedmi dnech nárůst celkové úmrtnosti o 0,7 %, úmrtí na nemoci dýchacího ústrojí o 1 % a na srdečně cévní nemoci o 0,9 %. Tato čísla se sice mohou zdát malá, ale v měřítku milionů lidí představují jen na našem kontinentu stovky životů ročně.
Mapy ukazují regionální extrémy, rozptyl a podíl znečištění z požárů
Nejvyšší zátěž nese podle studie východní a jihovýchodní Evropa, konkrétně Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. Tamní obyvatelé často žijí blíže ohniskům požárů, a navíc v oblastech, kde už tak panuje horší kvalita ovzduší. Dopady byly vyšší spíše na venkově než ve městech.
Zajímavostí je, že ve Španělsku či Portugalsku, kde bychom čekali nejhorší výsledky, vycházely v některých regionech dopady jako relativně slabé a statisticky nevýznamné. Vysvětlení této anomálie může spočívat v odlišných přístupech k prevenci a hašení požárů, ale také v metodice sběru dat. Vědci sami připouštějí, že jde o téma pro další výzkum.
Problém, který je nutné brát vážně
Vše navíc zapadá do širšího kontextu probíhajících klimatických změn. Ty totiž vytvářejí podmínky pro stále častější a intenzivnější požáry, čímž se problém násobí. Dostáváme se tak do nebezpečného začarovaného kruhu, kde požáry uvolňují obrovské množství oxidu uhličitého, který dále urychluje změnu klimatu, a zároveň produkují kouř, jehož zdravotní dopady jsou mnohem horší, než jsme byli ochotni si připustit.
Nové poznatky prokazují, že musíme mnohem přesněji rozlišovat zdroje znečištění, protože zjevně není „prachová částice“ jako „prachová částice“. Výzkum je jasným signálem pro zdravotnické organizace i vlády, že varování a preventivní opatření během období lesních požárů je třeba brát s velkou vážností.
Co to znamená pro nás, obyvatele střední Evropy? Především fakt, že „kouř z dálky“ není neškodný. I když požár zuří stovky kilometrů od nás, atmosférické proudy přinášejí jemné částice až nad lidská obydlí. Obyčejná rada typu „zůstaňte doma a zavřete okna“ tedy přestává stačit. Do budoucna bude nutné sledovat kvalitu ovzduší podobně jako počasí a reagovat na výstrahy.