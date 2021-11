Kouření elektronických cigaret může vést k vyšší náchylnosti ke zlomeninám kostí, tvrdí studie

Kouření elektronických cigaret, přesněji řečeno „vapování“, může být dle nejnovější americké studie škodlivé pro zdraví kostí a zvyšuje riziko vzniku osteoporózy. Observační studie zjistila souvislost mezi užíváním e-cigaret a zvýšeným rizikem zlomenin. Podle vědců byla tato souvislost zjištěna dokonce i u mladých uživatelů.

Nová studie byla nedávno zveřejněna v odborném časopise American Journal of Medicine Open. Čerpala údaje z Národního průzkumu zdraví a výživy (NHANES), přičemž do výzkumu bylo zahrnuto více než 5 500 dospělých. 81,2 % z nich nikdy nevyzkoušelo elektronické cigarety, zbývajících 18,8 % osob zahrnutých do souboru uvedlo, že někdy vapovalo.

Mají e-cigarety vliv na kosti?

8 % osob uvedlo, že se u nich vyskytly „křehké zlomeniny“. Pod tímto termínem se rozumí například zlomenina zápěstí, kyčle nebo páteře, ke které došlo v důsledku nepatrného zranění, jako je například pád z malé výšky. Tyto zlomeniny bývají příznakem osteoporózy – onemocnění, při kterém dochází k oslabení kostí, jež je činí zranitelnějšími.

Na základě analýzy dat vědci zjistili zjevnou souvislost mezi vyšším rizikem křehkých zlomenin a vapingem ve srovnání s účastníky, kteří uvedli, že nikdy nevapovali. Kromě toho, a to je pro kuřáky, kteří se snaží přejít na tuto formu kouření ještě znepokojivější, studie také zjistila souvislost mezi kombinovaným užíváním cigaret s vapováním, a ještě větším rizikem těchto zlomenin ve srovnání s lidmi, kteří kouřili pouze běžné cigarety.

Vědci tvrdí, že vapování může být v tomto směru rizikovým faktorem, přičemž riziko se může v průběhu času zvyšovat. Odborníci dodávají, že i užívání tabákových cigaret je prokázaným rizikovým faktorem pro vznik křehkých zlomenin a osteoporózy. Nová observační studie pomáhá osvětlit podobné potenciální riziko mezi tímto onemocněním a vapingem, což dosud nebylo zkoumáno.

O něco zdravější alternativa

Rostoucí zájem o elektronické cigarety podnítil studium tohoto návyku a jeho možného krátkodobého i dlouhodobého vlivu na zdraví. Ačkoli zůstává mnoho nezodpovězených otázek, několik studií upozornilo na možné zdravotní důsledky, včetně změn bakterií, které mohou zvyšovat riziko onemocnění ústní dutiny, zvýšené riziko plicních onemocnění, jako je CHOPN, a chronického zánětu, který může mít dopad na funkci střev.

Navzdory rizikům mohou být elektronické cigarety méně škodlivou alternativou pro kuřáky, kteří se chtějí zbavit svého zlozvyku. Několik studií zjistilo, že vapování sice není zdravé, ale může být podstatně méně škodlivé než tabákové cigarety.

Odborníci proto zkoumají, jak tyto dvě skutečnosti co nejlépe vyvážit – tedy jak chránit mládež před vznikem návyku na vaping a zároveň poskytnout kuřákům možnost, jak přejít od cigaret k něčemu potenciálně méně škodlivému.

Největší tlak je v současné době vyvíjen na ochucené kapalné náplně, které jsou podle kritiků atraktivnější pro dospívající, jež by jinak tabákové výrobky nikdy neužívali. Již v srpnu podala koalice států z celých USA petici na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby zakázal všechny náplně s příchutěmi, včetně mátových, mentolových, sladkých a ovocných.

Navzdory zjevné logice zaměřit se na příchutě, které oslovují teenagery, nemusí takové zákazy fungovat tak, jak bylo zamýšleno. V květnu zveřejnila Yaleova univerzita studii, podle níž zákaz tabákových výrobků s příchutí – včetně kapalných náplní pro vapování – v San Francisku možná vedl k tomu, že dospívající jednoduše přešli od vapování k tabákovým cigaretám.