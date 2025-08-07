Kozel zahradníkem, antivaxer ministrem zdravotnictví. Robert F. Kennedy Jr. zastavil financování vývoje mRNA vakcín

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. zastavil investice do vývoje mRNA vakcín. Jde o 22 projektů v celkové hodnotě půl miliardy dolarů (přibližně 10,5 miliard korun), které měly přinést nové očkování proti chřipce, covidu-19 či ptačí chřipce H5N1. Tento krok se dotýká i známých farmaceutických gigantů jako jsou Pfizer a Moderna.
Kennedy, který je dlouholetým kritikem očkování, své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že technologie mRNA dle jeho mínění „představuje u těchto respiračních virů více rizik než přínosů“. Místo toho chce resort pod jeho vedením investovat do bezpečnějších a univerzálnějších platforem, jako jsou očkovací látky na bázi celého viru. Cílem je vývoj „univerzální vakcíny“, která by napodobovala přirozenou imunitu a fungovala proti různým virům.
Koncept univerzální očkovací látky je sice lákavý svou jednoduchostí, avšak dosud není jasné, zda se jej podaří úspěšně realizovat v praxi a jak dlouho může trvat, než taková vakcína bude k dispozici. V pozadí tohoto kroku stojí nejen medicínské, ale i ideologické motivace ministra, ovlivňující směr veřejné zdravotní politiky.
Odborníci jsou pohoršeni
Pojďme si připomenout, jak očkovací látky na bázi mRNA fungují. Na rozdíl od tradičních metod, kde se používají oslabené či usmrcené viry, mRNA vakcíny doručí buňkám jen jakousi genetickou „instrukci“. Buňky si podle ní na chvíli vyrobí neškodný protein viru, na který si imunitní systém následně vytvoří protilátky. Je to jako ukázat imunitě fotografii nepřítele, aniž bychom ho reálně pustili dovnitř.
Odborníci jsou Kennedyho krokem, mírně řečeno, znepokojeni. Velmi kriticky se vyjádřil například Mike Osterholm, který působí na Minnesotské univerzitě jako odborník na infekční nemoci a připravenost na pandemie. Ten krok ministra označuje za „nejnebezpečnější rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví za posledních 50 let“.
Další odborníci připomínají, že právě rychlost vývoje mRNA vakcín pomohla v roce 2020 zpomalit pandemii onemocnění covid-19 a zachránila miliony životů. Varují, že bez této technologie bude boj s budoucími pandemiemi obtížnější. Pediatr, specialista na infekční nemoci, vakcíny, imunologii a virologii, Paul Offit připomíná vysokou bezpečnost a zásadní přínos technologie mRNA v ochraně proti vážným onemocněním.
Typický Kennedy Jr.
Odstavení těchto projektů přichází v době, kdy se experti obávají hrozby nové ptačí chřipky. Opožděná reakce může v konečném výsledku znamenat vážné zdravotní a ekonomické důsledky. Přesto ministr zdravotnictví slibuje investice do „bezpečnějších“ a „širších“ vakcinačních strategií, ovšem bez jakýchkoli bližších detailů o vlastnostech těchto technologií.
Rychlost je přitom v případě virových epidemií naprosto zásadní. Zatímco výroba klasických očkovacích látek trvá měsíce, mRNA vakcínu lze navrhnout a připravit k výrobě v řádu týdnů. To je zásadní výhoda v případě, že se náhle objeví nová nebezpečná nákaza. Potenciál mRNA navíc dalece přesahuje infekční nemoci; vědci po celém světě intenzivně zkoumají její využití například v imunoterapii rakoviny.
Toto rozhodnutí zapadá do širšího rámce Kennedyho politiky. Od svého nástupu do funkce již stihl zpochybnit doporučení pro očkování proti covidu-19 a rozpustit klíčový poradní panel pro vakcinaci. Jeho kroky signalizují zřetelný odklon od vědeckého konsenzu. Budoucnost ukáže, zda se náhradní řešení, která slibuje, ukážou jako funkční, nebo jestli USA zbytečně zahodily jeden z nejnadějnějších nástrojů moderní medicíny.