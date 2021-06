Kráčející rover by se mohl vydat do dosud neprozkoumaných oblastí Marsu

Inženýři z ETH Curych ve Švýcarsku a Max Planck Institute v Německu postavili malého čtyřnohého robota, který se měl pohybovat po povrchu Měsíce podobným způsobem, jako to před půl stoletím dělali astronauti mise Apollo.

Nyní Wired informoval o tom, že tzv. SpaceBok by mohl být vysláni i na Mars. Samozřejmě až po určitých vylepšeních, neboť na rudé planetě by se musel vypořádat s mnohem silnější gravitací i zrádnějším terénem.

Pokud by to ale zvládnul, mohl by prozkoumat oblasti, do nichž se nemohou vydat kolové rovery – možná včetně tajemných marsovských jeskyní.

Tým se snaží najít takový design nohou, který by SpaceBoku umožnil překonávat strmé písčité i skalnaté svahy. Řešením by mohla být například plochá otočná „chodidla“ podobná sněžnicím.

Během testů různých konfigurací, prováděných uvnitř jakéhosi obřího „pískoviště“, se ukázalo, že díky takovým chodidlům robot překoná i svah o sklonu 25 stupňů.

Má to ale i nevýhodu – konkrétně vyšší spotřebu energie. Badatelé proto nyní analyzují různé kompromisní možnosti.