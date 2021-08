Královské námořnictvo testuje robota Otter Pro k průzkumu mořského dna

Mezi úspěšné, i když méně známé aktivity britského Královského námořnictva náleží rozsáhlé mapování mořského dna. Díky tomu mají námořníci k dispozici přesné mapy mořského dna, které umožňují plánovat a provádět rozmanité mise. Zároveň je to ale prokletí, protože námořnictvo musí tyto mapy neustále aktualizovat.

Problém je v tom, že mořské dno vlastně nikdy není úplně v klidu. Neustále tam probíhají erozní procesy, ukládání sedimentů, zemětřesení, změny mořských proudů či kolísání mořské hladiny. Na podobě mořského dna se také podepisují různé lidské aktivity, obzvláště v pobřežních oblastech.

Z toho všeho plyne, že mapování mořského dna je opravdová a nikdy nekončící dřina. Královskému námořnictvu by v tom brzy měly pomáhat robotická podmořská plavidla, ať už na dálkové ovládání anebo do značné míry autonomní. Mezi slibnými kandidáty je podmořský robot Otter Pro od společnosti RS Aqua Ltd, kterého teď Royal Navy testuje.

První test dopadl na jedničku

Nedávno robota Otter Pro prověřili v Horsea Lake, poblíž Portsmouthu na jižním pobřeží Anglie. Navzdory názvu nejde o sladkovodní jezero, ale o oblast mořského pobřeží, která byla uměle uzavřena v roce 1889, spojením ostrovů Great Horsea a Little Horsea do dnešního ostrova Horsea Island, obklopujícího zmíněné „jezero“. Od počátku jde o zařízení Royal Navy, určené k testování zbraňových systémů, nových technologií a výcvik potápěčů.

Otter Pro měl za úkol pořídit sonarové snímky vodního sloupce, mořského dna a objektů, které se tam nacházejí. Vzhledem k intenzivnímu využívání je na dně Horsea Lake spousta zajímavých věcí, včetně potopených lodí a vrtulníku. Robot to zvládl na jedničku.

Test na Horsea Lake rovněž potvrdil, že Otter Pro nabízí možnost rychlého a pohotového nasazení, což by námořníci uvítali. Na místo vypuštění dovezla robota dodávka. Otter Pro byl připravený k vyplutí za méně než hodinu po příjezdu. Robota při práci obsluhují tři operátoři, z nichž dva zajišťují řízení a monitorování plavidla, zatímco třetí se podílí na zpracování dat v reálném čase.