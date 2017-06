Krásně opálená kůže i bez ultrafialového záření? Žádný problém!

Každý třetí případ rakoviny postihuje lidskou kůži. Ročně onemocní kožními nádory až 3 miliony lidí a z nich je asi 130 000 postiženo zhoubným melanomem, který patří k nejúčinnějším zabijákům.

Čísla zdravotnických statistik jsou neúprosná. Počty případů zhoubného melanomu rostou. Ve světě stouply počty pacientů s tímto onemocněním za posledních 30 let na dvojnásobek. Ale v USA narostly za posledních 40 let na patnáctinásobek a podobně raketový nárůst počtu případů zhoubného melanomu zaznamenávají i další země, např. Velká Británie.

Ačkoli pravděpodobnost onemocnění zhoubným melanomem roste s věkem, postihuje toto onemocnění i mladší ročníky. U žen ve věku mezi 20 a 40 roky jde o třetí nejrozšířenější druh rakoviny. U mužů ve stejné věkové kategorii je zhoubný melanom mezi nádorovými onemocněními dokonce na druhém místě.

Přesto máme v povědomí uhnízděnou představu o „zdravém opálení“ nebo naopak o „nezdravě bledosti“. A tak se mnozí lidé honí za opálením a „chytají bronz“ na horách, na plážích nebo v soláriích.

Bezpečná cesta k bronzové pokožce

Americký dermatolog Daniel Fisher z Massachusetts General Hospital v Bostonu a chemik Nathaniel Gray z bostonského Dana-Farber Cancer Institute spojili síly při hledání bezpečné cesty k bronzové pokožce.

Zaměřili se na bílkovinu SIK, která v kožních buňkách vypíná produkci tmavého kožního pigmentu melaninu. Pátrali po látce, která vyřadí protein SIK z činnosti a v kůži navodí výrobu melaninu.

Už první testy na speciálních ryšavých myších s vysoce citlivou kůží předčily očekávání. Na místech natřených chemikálií s kódovým označením HG 9-91-01 myším kůže silně zhnědla, protože se v ní ve velkém vytvářel pigment melanin. Podobně reagovaly i kousky lidské kůže, které získal Fisher při operacích pacientů.

Detailní analýzy odhalily, že takto zbarvená kůže se v ničem neliší od kůže opálené sluncem. Výjimkou je podstatně nižší míra poškození DNA kožních buněk. Ve srovnání s ničivým ultrafialovým zářením je látka HG 9-91-01 neškodná.

A co bude dál?

O budoucnosti tohoto opalovacího prostředku rozhodnou výsledky plánovaných klinických zkoušek. Ty musí potvrdit data získaná z testů na myších a při laboratorních pokusech s lidskou pokožkou. Mnozí odborníci upírají k HG 9-91-01 velké naděje.

„Pokud se ta látka ukáže jako bezpečná, pak je to jasně lepší volba než ultrafialové záření,“ říká Jerod Stapleton z Rutgers Cancer Institute v New Jersey. „Mohlo by být řešení pro miliony mladých lidí, kteří navštěvují solária. Může jít o zlomový moment v prevenci rakoviny kůže.“

Zdaleka ne všichni ale takové nadšení sdílejí. Podle nich může HG 9-91-01 napáchat víc škody než užitku.

„Obávám se, že taková látka vzbudí v lidech falešný pocit bezpečnosti,“ říká kožní chiruržka Jennifer Herrmannová z Moy-Fincher- Chipps Facial Plastics & Dermatology v kalifornském Beverly Hills. „Pokud vám pokožka ztmavne jen trochu, pak nezískáte nijak zvláštní ochranu před ultrafialovým zářením. Takové opálení vás nechrání víc než opalovací krém s nízkým ochranným faktorem.“

Zdroj: Cell Reports