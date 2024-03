Kráter v Indii je připomínkou srážky s velkým meteoritem, který dopadl na Zemi před čtyřmi tisíci roky

V severozápadní Indii se nachází útvar označovaný jako Luna. Jedná se o 1,8 kilometrů širokou prohlubeň, kterou dle posledních poznatků vyhloubil obrovský meteorit. Pravděpodobně šlo o největší vesmírné těleso, které dopadlo na povrch naší planety v posledních 50 tisících letech.

Kráter Luna je místním obyvatelům státu Gudžarát znám již delší dobu. Vědci ho zkoumali s tím, že by se mohlo jednat o impaktní kráter, ale výsledky žádné studie to až dosud jednoznačně neprokázaly. Geolog K. S. Sajinkumar z univerzity v indické Kérale a jeho kolegové se proto pustili do podrobnějšího bádání.

Hledání pokračuje

V první řadě analyzovali chemické složení půdy, které odhalilo vysoký podíl iridia. To může naznačovat, že se jednalo o železný meteorit. Také další zjištěné minerály, jako je wurtzit, kirschsteinit, hercynit a ulvit, jsou charakteristické pro oblasti zasažené meteoritem.

Případné nadšení však chladí David King z Auburn University v Alabamě, který se na studii nepodílel. Dle jeho mínění sice geochemická analýza odpovídá meteorickému původu, nicméně stále není zcela prokázáno, že se jedná o impaktní kráter. K tomu by podle něj bylo nutné najít horniny, které se vlivem energie uvolněné během dopadu roztavily.

Takové materiály je však obtížné najít, protože oblast, kde by se ve struktuře Luny měly nacházet, je obvykle pod vodou. Sajinkumar s kolegy byli schopni během velmi krátkého období sucha vykopat relativně malý příkop, nicméně hledat tyto materiály hodlají i v budoucnosti.

Radiokarbonové datování organického materiálu pod vrstvou úlomků z předpokládaného nárazu ukázalo, že rostlinný materiál je starý asi 6900 let. Vědci také provedli na vrstvě půdy experimenty, které odhalily, kdy minerály naposledy „viděly“ sluneční světlo.

Srážka s meteoritem před 4050 lety

Testy, provedené spíše na předpokládaných částech samotného meteoritu než na organické hmotě pod vrstvou úlomků, upřesnily datum srážky s vesmírným tělesem na dobu před zhruba 4050 lety. To by odpovídalo období přibližně na konci vyspělé fáze harappské civilizace.

Podle Sajinkumara mohla nárazem vzniknout rázová vlna, která dosáhla do vzdálenosti asi 5 kilometrů, a vyvržený materiál mohl způsobit požáry, které zasáhly mnohem větší území. Popel a částice vyvržené meteoritem zatemnily slunce v některých částech dnešní Indie na několik dní.

„V blízkém okolí to byla ohnivá koule, pak došlo k úplnému zdecimování na kilometry daleko,“ říká Sajinkumar. Kráter se nachází jen něco málo přes 100 kilometrů od archeologického naleziště Dholavira, která byla v tomto období harappským městem. „Pokud v této oblasti žili lidé, pak muselo dojít k vážným ztrátám.“

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly v lednu tohoto roku publikovány v odborném časopise Planetary and Space Science, který se zaměřuje na široké spektrum disciplín v rámci planetárních a vesmírných věd.