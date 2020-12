Krok k osídlení Marsu lidmi: vědci mají další plán, jak na rudé planetě vyrábět kyslík

Jedním z největších cílů současné kosmonautiky je vyslání lidské posádky na Mars. V souvislosti s tímto ambiciózním projektem je však nutné vyřešit celou řadu problémů – například jak zajistit lidem dostatečné množství kyslíku, aniž by bylo nutné přepravovat ho kosmickou lodí.

Řešením má být MOXIE – Mars Oxygen in Situ Resil Utilization Experiment. Jeho podstata spočívá ve výrobě kyslíku z oxidu uhličitého, který tvoří 96 % plynu v atmosféře červené planety. Pro srovnání: zatímco na Zemi tvoří kyslík 21 % atmosféry, na Marsu je to jen 0,13 %.

Na Marsu budeme vyrábět kyslík

Vědci z Washington University v St. Louis oznámili objev další techniky, která by mohla doplnit MOXIE. Systém MOXIE v podstatě produkuje kyslík jako strom – pomocí čerpadla nasaje marťanský vzduch a elektrochemickým procesem oddělí z každé molekuly oxidu uhličitého jeden atomu kyslíku.

Experimentální technika navržená Vijayem Ramanim a jeho kolegy využívá úplně jiný zdroj – slanou vodu v jezerech pod povrchem Marsu. Studie, provedená pod záštitou katedry energetiky, životního prostředí a chemického inženýrství, byla zveřejněna minulý týden v odborném časopise PNAS.

Většina známé vody na Marsu – jak na pólech, tak ve středních zeměpisných šířkách planety – je ve formě ledu. Vědci však před dvěma lety objevili pod povrchem jižní ledové čepičky Marsu něco, co vypadalo jako slané jezero. To následně potvrdil další výzkum, jež také odhalil řadu menších slaných „rybníků“ v okolí.

Právě sůl, která snižuje bod tuhnutí, dle vědců zamezila zamrznutí a voda se tak nachází v kapalném stavu. „Vezmete slanou, poloslanou vodu a elektrolyzujete ji. Náš proces používá vodu a rozdělí ji na vodík a kyslík,“ vysvětluje Ramani.

Skeptik chladí nadšení

Navržená metoda však předpokládá, že tyto solanky budou snadno dostupné. Ředitel výzkumu NASA Michael Hecht je v tomto směru skeptický a absolutně nevěří tomu, že by se na Marsu nacházela voda v kapalném stavu.

„Autoři přehlížejí, že zatímco teplota tání může být -70 ° C, bod mrazu na Marsu je také kolem -70 ° C. Takže pokud by tyto kapalné solné roztoky existovaly, nakonec by se odpařily (přesněji, sublimovaly).“ konstatuje kriticky Hecht. Nepopírá, že jednou bude elektrolýza vody důležitá pro výrobu paliva na Marsu, ale ne nutně způsobem popsaným v článku.

Experti, zabývající se vývojem MOXIE, nyní spoléhají na misi vozítka Perseverance, které bude testovat zmenšenou verzi zařízení přímo na Marsu. Kompletní systém by mohl být o něco větší než kamna a bude vážit přibližně 1000 kilogramů. V tuto chvíli probíhají práce na vývoji prototypu.

Hecht uvedl, že NASA se nadále bude zaměřovat na extrakci kyslíku z atmosféry Marsu. I když by led mohl být v budoucnu užitečný, nachází se převážně ve vysokých zeměpisných šířkách, což není místo, kde by NASA měla v úmyslu přistát s lidskou posádkou.