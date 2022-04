Kuriózní ochrana zdraví. Elektrické hůlky vyvolají slaný pocit v ústech, takže nemusíte tolik solit

Možná revoluce asijského stravování, nebo další šílený nápad? Tým vědců z tokijské Univerzity Meiji představil „první elektrické jídelní hůlky na světě“. Podle výzkumníků mají být schopné uměle vyvolat větší pocit slanosti u jídla, čímž sníží potřebu solit a ochrání zdraví strávníků.

Japonská dieta je plná soli, především kvůli sójové omáčce, která je typicky hodně slaná. Výsledkem je, že průměrný japonský muž podle webu Statista zkonzumuje denně 11 gramů soli, žena okolo 9 gramů. To jsou hodnoty, které Světová zdravotnická organizace (WHO) hodnotí jako velmi rizikové, doporučuje denní příjem o maximu 5 gramů soli. Dlouhodobá nadměrná konzumace sodíku se pojí s kardiovaskulárními chorobami.

Japonci si uvědomují, že mají problém, hovořilo o tom i tamní ministerstvo zdravotnictví. Jenže místo toho, aby lidem radili změnit jídelníček, se univerzitní vědci rozhodli k situaci přistoupit poněkud japonsky, pomocí technologií.

Představené hůlky, jejichž výzkum vedl profesor Homej Mijašita, podle svých autorů využívají princip elektrické stimulace a jsou propojeny s malým počítačem umístěným do náramku, díky čemuž údajně dokážou přenést ionty sodíku z jídla do úst a vytvořit pocit slanosti. Pokrm tak nemusí být tolik slaný, jeho chuť se uměle zintenzivní.

Na konceptu s univerzitou spolupracoval japonský výrobce potravin a nápojů Kirin. „Hůlky používají velmi slabou elektřinu – nedostatečnou k ovlivnění lidského těla – k úpravě funkce iontů jako je chlorid sodný a glutamát sodný, čímž změní vnímání chuti. Jídlo tak působí, že je buď více nebo méně slanější,“ uvedla společnost v prohlášení.

Zatím existuje jen prototyp, autoři nicméně zařízení zamýšlejí vážně. Již proběhly klinické testy mezi vybranou skupinou lidí, která dodržuje nízkosodíkovou dietu a podle nich jídlo – použita byla miso polévka - skutečně chutnalo zhruba 1,5krát slaněji. A nejen to, celková chuť pokrmu podle testů byla bohatší.

Kirin proto doufá, že elektrické hůlky skutečně mohou pomoci zlepšit zdraví populace, navíc pohodlnou cestou. Obyčejné omezení soli bez technologické vychytávky společnost nazvala jako „zbytečně bolestivé“. Tento způsob je každopádně méně pohodlný co do manipulace, jedna z hůlek je k náramku na zápěstí připojena drátem. Také nejsou známy informace o mytí, ale do myčky je patrně nebudete moci vložit.

Hůlky alespoň působí praktičtěji než předchozí vynález Mijašity, který rovněž vyvolal pozornost. Profesor před několika měsíci představil televizi, kterou můžete olizovat a získat tím chutě, které jsou zobrazené na obrazovce.

Vědci chtějí elektrické hůlky zdokonalit během letoška a příští rok uvést k prodeji na trh. Diskutují i nad verzí elektrické lžíce, která bude fungovat totožně.