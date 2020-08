Kutil si postavil robotického kadeřníka. Otestoval ho na sobě a nechal se jím ostříhat

Někdo se během karantény nudil a s rostoucími vlasy nedočkavě vyhlížel termín, kdy se opět otevřou kadeřnictví. Ne tak Shane Wighton, který čas využil ke stavbě robotického kadeřníka. Svůj nápad přitom pojal vážně a v praxi vyzkoušel, nakolik je možné tuto profesi zautomatizovat. Svým strojem se nakonec nechal ostříhat, ale nedopadlo to úplně ideálně.

Stříhání vlasů se ukázalo jako velmi náročná úloha, ve které je potřeba přesné mechanické práce a zároveň precizního řízení. Co všechno to obnáší, na to se můžete podívat v rámci čtvrthodinového videa, ve kterém autor vše předvede a vysvětlí (v angličtině):

Je obdivuhodné, co se se podařilo vytvořit. Základní princip robot skutečně zvládá – zaměří hlavu, vezme pramen vlasů a provede střih. Ačkoli pak zvládne pokračovat kolem celé hlavy, výsledek je poněkud rozpačitý. Vlasy jsou ostříhané nerovnoměrně a účes nemá žádný ucelený tvar. Přesto je tento kutilský výtvor obdivuhodný.