Kvalita vzorků asteroidu Ryugu je podle vědců vynikající

Jak jsme vás již upozornili, kapsle obsahující vzorky asteroidu Ryugu, které odebrala japonská sonda Hajabusa2, v pořádku dorazila na Zemi. A vědci JAXA jsou nadšením bez sebe.

„Když jsme to otevřeli, oněměl jsem,“ uvedl Hirotaka Sawada v rozhovoru pro The Guardian. „Bylo to víc, než jsme čekali a bylo toho tolik, že to na mě skutečně udělalo dojem.“

Kvalita získaného materiálu je prý vynikající. „Nešlo o jemné částice jako prášek… byla tam spousta vzorků, které napříč měřily několik milimetrů,“ vysvětlil Sawada.

Sawadův spolupracovník Seiichiro Watanabe pak prohlásil, že vzorky patrně obsahují spoustu organické hmoty.

„Doufám tedy, že zjistíme mnoho věcí o tom, jak se na mateřském tělese Ryugu organické látky vyvinuly,“ dodal.

Z dostupných informací plyne, že Hajabusa-2 před odchodem do důchodu navštíví ještě další dva asteroidy. V roce 2026 by měla provést vysokorychlostní průlet kolem 1998 KY 26.