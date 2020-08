Kvůli Excelu se měnily názvy lidských genů. Vědci měli problém s jejich zápisem

Výbor pro genovou nomenklaturu organizace HUGO (zkráceně HGNC) vydal novou směrnici, která upravuje pravidla tvorby názvů a zkratek jednotlivých genů. Zajímavý je však důvod, proč k tomu kroku došlo. Vědci měli totiž problém některé geny lidské DNA zapsat v programu Microsoft Excel. Na téma upozornil web The Verge.

Jen za poslední rok bylo přejmenovaných 27 lidských genů, všechny ze stejného důvodu. Tabulkový editor Microsoftu si je zaměňoval za data a konvertoval je do jiné podoby. Jako příklad uveďme gen s anglickým názvem "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1", zkráceně MARCH1, který Excel zapisoval jako datum 1. března (1-Mar).

Rozhodně nešlo o ojedinělý případ, jelikož několik genů má zkratky připomínající kalendářní měsíce. Autoři studie z roku 2016 analyzovali právě míru výskytu takových chyb. Na vzorku více než 3,5 tisíc výzkumů dospěli k závěru, že až 1/5 z celkového počtu zaznamenala problémy se zápisem genů do Excelu.

Vzhledem k tomu, že kancelářský program Microsoftu neumožňuje vypnout automatické formátování, jediným způsobem jak se vyhnout chybě, bylo manuálně změnit typy dat v jednotlivých sloupcích. Pokud ale soubor otevřel někdo další na jiném počítači, formátování mohlo být opět změněno na nesprávný zápis.

Nebylo by ale jednodušší, kdyby Microsoft jen mírně upravil Excel? Koordinátorka HGNC Elspeth Brufordová si myslí, že jde o tak specifický případ, až to Redmondský gigantu prostě nestojí za námahu. Změnit názvy tak, aby už do budoucna nezpůsobovaly problémy, proto zdálo jako slibnější řešení.