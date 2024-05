Kvůli rušení GPS zrušily finské aerolinky lety do Estonska. Existují důkazy, že útok je řízen z Ruska

Finská letecká společnost Finnair na celý měsíc přerušila provoz pravidelné linky na estonské mezinárodní letiště Tartu. Důvodem je opakující se rušení signálu GPS v pobaltské oblasti, ke kterému dochází od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.

„Ve skutečnosti nikdy nešlo o to, zda je to Rusko – kdo jiný by to mohl být?“ říká Dana Goward z neziskové organizace Resilient Navigation and Timing Foundation, která se zaměřuje na ochranu a rozšiřování signálů GPS. Goward tvrdí, že od prosince „stále více pozorování a analytiků, potvrzují, že jde o Rusko“.

Rušení GPS nad Estonskem

Jedním z cílů rušení je Estonsko, které s Ruskem sousedí. Problémy se signálem GPS nad hlavním městem Tallin začaly v loňském roce a od počátku roku 2024 se jejich počet výrazně zvýšil. Üllar Salumäe z estonského dopravního úřadu k tomu říká: „V současné době dostáváme denně 20 až 30 hlášení od různých letadel o rušení GPS.“

Dobrou zprávou je skutečnost, že rušení GPS dosud nemělo na letišti v Tallinnu významný vliv na bezpečnost letů, protože na zemi existují alternativní navigační prostředky a radarové pokrytí, které pomáhají navádět letadla. Menší letiště ve druhém největším estonském městě Tartu však není tak dobře technicky vybavené.

Právě z tohoto důvodu musely dva lety aerolinek Finnair 25. a 26. dubna přerušit přistání na letišti Tartu a vrátit se zpět. Letecká společnost se následně rozhodla pozastavit až do 1. června lety mezi Tartu a finským hlavním městem Helsinky.

Podle Erko Kulu z estonského Úřadu pro ochranu spotřebitele a technickou regulaci zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní informace o zdroji rušení, které si vynutilo odklonění letů. Estonsko však již dříve zjistilo, že podobné rušení GPS v jeho vzdušném prostoru pocházelo ze zdroje nacházejícího se v ruské Leningradské oblasti.

Rušičky jsou na území Ruska

Analytik vystupující pod pseudonymem Markus Jonsson nalezl další důkazy o pravděpodobném zdroji útoku. Vystopoval rušičku GPS tak, že zmapoval „radiové horizonty“ - v podstatě kruhy představující maximální dosah rušičky – pro každé zasažené letadlo.

Geografická oblast, kde se s největší pravděpodobností nalézá rušička signálu GPS, se nachází v Rusku jihozápadně od Petrohradu. Rušení GPS byla zjištěna především ve velkých výškách a měla jen malý vliv na pozemní zařízení s GPS, na která se spoléhají například estonské telekomunikační sítě, rozvodná síť a systémy finančních služeb.

Další vysílač, který analytici geograficky lokalizovali do Kaliningradu – ruské enklávy ležící mezi Litvou a Polskem – často ruší signály GPS ve vzdušném prostoru nad Polskem, Švédskem a Německem. V březnu spustil 63 hodin trvající útok, který nad Evropou ovlivnil více než 1600 letadel.

Estonský ministr zahraničních věcí Margus Tsahkna označil poslední případy rušení GPS nad estonským územím za „hybridní útok“ ze strany Ruska a uvedl, že vláda bude tento problém řešit s Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí (NATO).