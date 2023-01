Kyslík na Měsíci asi rozvedeme potrubím. Je to výhodnější a levnější než převážet zásobníky v roverech

NASA zvažuje, zda by pro nadcházející mise Artemis bylo účelné vybudovat potrubí k efektivní dopravě kyslíku na různá místa v okolí jižního pólu Měsíce. Činí tak poté, co vedoucí vědecký pracovník společnosti Lunar Resources Peter Curreri podrobně popsal problémy se stávajícími plány NASA na dopravu kyslíku pomocí roverů.

Navrhované lunární potrubí, oficiálně pojmenované LSPOP (Lunar South Pole Oxygen Pipeline), by se mělo napojit na lunární centrum NASA pro těžbu ledu na jižním pólu Měsíce. NASA, Čína a Rusko se zaměřují na jižní pól Měsíce právě z toho důvodu, že se zde těsně pod povrchem nachází obrovské množství ledu a dalších zdrojů.

Kyslíkové potrubí na Měsíci

Led má tvořit klíčovou součást plánů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na vytvoření trvalé lidské přítomnosti na Měsíci, protože jej lze vytěžit a přeměnit na pitnou vodu a kyslík, který lze následně použít k dýchání i jako součást raketového paliva.

V nedávném prohlášení zveřejněném na webových stránkách NASA Curreri napsal, že současné snahy o extrakci kyslíku na místě spočívají v jeho plnění do lahví se stlačeným plynem nebo v jeho zkapalňování a skladování v nádržích.

„Oba přístupy vyžadují přepravu nádrží nebo nádob do různých zařízení. Proces přepravy kyslíku na roverech je energeticky náročnější než samotná extrakce a je považován za nejdražší aspekt získávání kyslíku na místě pro použití na Měsíci vzhledem k velké vzdálenosti oblasti těžby zdrojů od lidského obydlí nebo zkapalňovacího zařízení.“ uvedl Curreri.

Kyslík pro kolonisty

Jinými slovy NASA plánuje skladovat led v kryogenních tlakových nádobách a přepravovat ho pomocí lunárních vozítek. Pravděpodobně by musel být dopravován do oblasti blíže k měsíčnímu rovníku, protože lunární příbytky budou potřebovat sluneční světlo, které tato oblast poskytuje.

Curreriho koncepce lunárního potrubí by zajistila stálý přístup ke kyslíku pro lunární kolonisty. Zároveň by se tím výrazně snížily náklady, které by jinak byly spojené s dopravou. Společnost Lunar Resources bude pro tyto účely testovat několik různých prototypů lunárního potrubí.

Curreri ve svém prohlášení napsal, že „výchozí koncepce počítá s 5 kilometrů dlouhým potrubím pro dopravu plynného kyslíku ze zdroje výroby, například z místa těžby elektrolýzou roztaveného regolitu nebo z jakéhokoli jiného zdroje, do zařízení na skladování kyslíku v blízkosti lunární základny.“ Potrubí bude pravděpodobně vyrobeno z hliníku, kterého je na jižním pólu Měsíce dostatek.