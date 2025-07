Ledová kometa 3I/ATLAS je starší než naše Slunce. Přiletěla k nám z mezihvězdného prostoru

Když astronomové 1. července 2025 objevili kometu 3I/ATLAS, okamžitě bylo jasné, že se nejedná o ledajaký úkaz. Tento „mezihvězdný poutník“ přilétá z oblastí naší Galaxie, do kterých jsme dosud mohli nahlédnout jen z povzdálí. Je to teprve třetí detekovaný objekt, který nepochází z naší Sluneční soustavy. S odhadovaným stářím přes sedm miliard let jde pravděpodobně o dosud nejstarší kometu, která kdy byla pozorována.

Mezihvězdný poutník tedy vznikl až o tři miliardy let dříve než Slunce. Zatímco běžné komety jako Halleyova vznikaly spolu se Sluneční soustavou, 3I/ATLAS přináší svědectví o mnohem dřívějších epochách. Dráha 3I/ATLAS má hyperbolický tvar – jde tedy o otevřenou křivku, která značí, že objekt není vázán gravitací Slunce a v naší planetární soustavě se už nikdy neobjeví.

Odkud se tu vzala?

Její trajektorie je vůči rovině planet extrémně skloněná, pohybuje se rychlostí přibližně 60 km/s (216 000 km/h), tedy téměř dvakrát rychleji, než tomu bylo u předchozích dvou mezihvězdných návštěvníků ʻOumuamua a 2I/Borisov. Průměr jádra může dosahovat 10 až 20 kilometrů.



Pohled na Mléčnou dráhu shora, ukazující dráhy Slunce a komety 3I/ATLAS

Na rozdíl od předchozích dvou návštěvníků nepřilétá z našeho galaktického sousedství, ale z takzvaného „tlustého disku“ Mléčné dráhy. Naši Galaxii si můžeme představit jako plochý talíř, kde obíhá i naše Slunce. Tlustý disk je ale starší, rozptýlenější oblast nad i pod touto rovinou, plná prastarých hvězd. A právě od jedné z nich se 3I/ATLAS kdysi dávno oddělila.

Za těmito závěry stojí prediktivní nástroj nazvaný Ōtautahi–Oxford Model, který dokáže z trajektorie a rychlosti objektu odvodit jeho nejpravděpodobnější původ a složení. Pro jeho tvůrce, Matthewa Hopkinse, to byla doslova zkouška ohněm. Sotva týden po obhajobě své doktorské práce, v níž model vyvinul, se objevil 3I/ATLAS a on mohl své teoretické propočty okamžitě ověřit na skutečném vesmírném tělese.

A co nám model prozradil o složení? Protože kometa vznikla u jedné z prastarých hvězd, měla by být mimořádně bohatá na vodní led. To se již začíná potvrzovat. Jak se blíží ke Slunci, její povrch se zahřívá a pozorujeme u ní rostoucí aktivitu – tedy uvolňování plynů a prachu, které tvoří její komu a ohon. Další pozorování ukážou, zda se předpovědi modelu naplní do puntíku.

3I/ATLAS je v mnoha ohledech výjimečný

Již teď je zřejmé, že 3I/ATLAS je v mnoha ohledech výjimečný. První odhady naznačují, že by mohl být výrazně větší než jeho předchůdci ʻOumuamua a 2I/Borisov. Pokud se to potvrdí, změní to naše představy o tom, jak vznikají podobná tělesa v jiných hvězdných systémech. Zároveň se zvyšuje naděje, že nová generace dalekohledů, jako je Observatoř Very C. Rubin, jich v budoucnu objeví desítky.



Boční pohled na Mléčnou dráhu s odlišnými drahami Slunce a 3I/ATLAS

Našeho vesmírného poutníka čeká největší přiblížení ke Slunci na konci října a k Zemi v prosinci letošního roku, samozřejmě v naprosto bezpečné vzdálenosti. I tak se nám naskýtá jedinečná příležitost studovat posla z dávných časů, který nám může prozradit mnohé o zrodu planet v jiných koutech Galaxie. A dobrou zprávou na závěr je, že na přelomu let 2025 a 2026 může být viditelný i amatérskými dalekohledy.

Z hlediska širších souvislostí je 3I/ATLAS víc než jen astronomickou kuriozitou. Přináší možnost studovat látky a materiály, které vznikaly u dávných hvězd dávno před Sluncem. Tím nám napoví, jak rozmanité a spletité byly cesty hmoty v naší Galaxii dávno před vznikem naší domovské soustavy.