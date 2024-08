Ledovce v Andách ustupují alarmujícím tempem. Dle vědců jsou nejmenší za posledních 11 700 let

Ledovce v Andách rapidně tají, což odhaluje skály, které nebyly vidět po dlouhé tisíce let. Tento jev je spojen s globálním oteplováním a změnami v rozložení srážek. Výsledky nejnovější studie naznačují, že tato oblast zažívá klimatické podmínky, které jsou výrazně odlišné od těch, jež umožnily rozkvět lidské civilizace.

Studie zaměřená na skály, které se odhalily táním ledu, odhalila, že ledovce v Andách jsou téměř jistě nejmenší za posledních 130 000 let. „To nás skutečně šokovalo,“ říká doktorand Andrew Gorin z Kalifornské univerzity v Berkeley, který studuje na katedře geologie a planetárních věd. Podrobnosti přináší web Business Fortune.

Tropické ledovce ustupují

Pohoří Andy je tak vysoké, že se v mnoha místech nacházejí stálé ledovce, a to dokonce i v tropických oblastech. Už desítky let je zřejmé, že tyto ledovce ustupují a tání se v důsledku globálního oteplování zrychluje. Až dosud však nebylo jasné, jaká je situace ve srovnání s tím, co se odehrávalo ve vzdálenější minulosti.

Andrew Gorin a jeho kolegové analyzovali dvacet vzorků skály, které byly nedávno odhaleny čtyřmi ustupujícími tropickými ledovci v Andách. Zkoumali izotopy uhlíku a beryllia, které se tvoří, když na odkrytou skálu dopadají kosmické paprsky. Tyto izotopy mohou odhalit, kdy naposledy ledovec ustoupil za určité místo​.

Podobné studie v severních oblastech světa ukázaly, že tamní ledovce byly nejmenší před několika tisíci lety, zhruba v polovině současné doby meziledové. Způsobily to změny v oběžné dráze Země, které vedly k tomu, že severní oblasti dostávaly více zimního slunečního svitu, což způsobilo ústup ledovců.

Zatímco úbytek severních ledovců v polovině doby meziledové byl lokálním jevem, vědci očekávali, že něco podobného najdou v té době v Andách. Skutečnost byla ale jiná – zjištěné úrovně izotopů byly tak nízké, že byly téměř nepostřehnutelné.

Největší ústup za posledních 11 700 let

Tento rozdíl naznačuje, že zatímco severní oblasti zažívaly významné změny klimatu v důsledku orbitálních změn, tropické oblasti And byly těmito globálními klimatickými cykly ovlivněny méně. Výsledky také potvrzují, že současný úbytek ledovců je bezprecedentní a není srovnatelný s žádným obdobím za posledních 130 000 let​.

„Tohle je signál. Je to kanárek v uhelném dole pro horské ledovce po celém světě,“ říká Gorin. „Rychle překonáváme klimatické milníky, o kterých jsme si mysleli, že jsou ještě desítky let vzdálené,“ dodává. Výzkum ukázal, že ledovce v Andách jsou menší, než kdy byly během lidské historie, což zdůrazňuje závažnost situace a naléhavou potřebu řešení klimatických změn.

Zjištění ukazují, že andské ledovce nikdy v posledních 11 700 letech neustoupily tak daleko, jako dnes. Před tímto obdobím existovala globální doba ledová, přičemž studie jiných vědeckých týmů ukazují, že tehdy byly tropy chladnější.

Možná jsou nejmenší za 130 000 let

Ačkoli to výsledky studie přímo neuvádí, dle Gorina to znamená, že andské ledovce se téměř jistě zmenšily na nejmenší rozměr od předchozího meziledového období před asi 130 000 lety. Tato zjištění jsou dalším důkazem toho, jak dramaticky se mění klima a jaký to má dopad na horské ledovce po celém světě.

„Vsadil bych své celoživotní úspory na to, že tvrzení, že tyto ledovce jsou nyní nejmenší od poslední doby meziledové, je pravdivé,“ konstatuje Gorin. „Nicméně, kvůli omezením technologie, kterou jsme použili k řešení této otázky, nemůžeme tento fakt definitivně dokázat, a proto to v článku neuvádíme.“

„Tohle je šokující výzkum,“ hodnotí výsledky Liam Taylor z Univerzity v Leedsu ve Velké Británii. „Věda nepochybně jasně ukazuje, že ledovce napříč Andami jsou v takovém stavu, v jakém nebyly od doby před začátkem holocénu před 11 700 lety, a je to přímo způsobeno lidskou činností, která mění klima.“

Může to přinést řadu problémů

Ústup ledovců v Andách vážně ovlivňuje zemědělství, zásobování pitnou vodou, hygienu a vodní elektrárny v regionu. Ledovce tradičně fungují jako přírodní rezervoáry, které během zimy ukládají sníh a v průběhu léta uvolňují tající vodu, což zajišťuje stabilní zdroj vody pro zavlažování plodin, pitnou vodu pro místní komunity, hygienické účely a pohon elektráren.

Klimatické modely naznačují, že horské ledovce do konce století ztratí více než 90 % svého ledu, takže zbude jen několik malých ledovců ve vyšších polohách. Takto dramatický úbytek ledu bude mít dalekosáhlé důsledky pro vodní zásoby, zemědělství a energetiku v dotčených oblastech.

Výsledky vědeckého bádání byly 1. srpna tohoto roku publikovány ve vědeckém časopise Science. Toto periodikum je jedním z nejprestižnějších odborných časopisů na světě. Publikuje původní vědecké výzkumy, recenze, a analýzy v různých oborech, včetně biologie, chemie, fyziky, a sociálních věd. Recenzní řízení je velmi přísné a zajišťuje, že publikované studie jsou kvalitní a důvěryhodné.