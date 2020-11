Legendární dodávka Ford Transit přijíždí s plně elektrickým pohonem. Na baterii ujede 200 km

Ford představil svou první elektrickou dodávku, vycházející z léty prověřeného modelu Transit. Nový E-Transit nabídne na jedno nabití svých 67kW akumulátorů dojezd až 200 kilometrů. Kromě nulových emisí bude přesvědčovat potenciální zájemce až o 40 % nižšími provozními náklady.

Další silnou stránkou elektrifikovaného Transitu má být jeho flexibilita. Na výběr bude ze tří délek a tří výšek skříně, kromě toho budou k dispozici i varianty se zvýšeným podvozkem. Zatímco Transit 150 se spalovacím motorem uveze 1340 kilogramů, jeho elektrický protějšek zvládne až 1720 kg.

Ford E-Transit

Kromě nabíjecích stanic s podporou rychlého nabíjení stejnosměrným i střídavým proudem lze energii v bateriích E-Transitu doplňovat také na domácích nabíječkách s napětím 120, respektive 240 voltů. To ocení především drobní živnostníci nebo zaměstnanci, kteří parkují s dodávkou v místě bydliště.

V interiéru auta zaujme velká obrazovka s úhlopříčkou 12" a infotainmentem Ford Sync 4. Vůz může být vybaven 4G LTE konektivitou, kterou lze využít k monitorování polohy, vzdálené zapnutí klimatizace, cloudové navigaci či vylepšenému rozpoznávání hlasu. Řidiči pak jistě ocení kamerový systém, snímající okolí vozu v úhlu 360 stupňů, který pomůže s parkováním v obtížných podmínkách.

Pohon dodávky bude obstarávat elektromotor s výkonem až 266 koní (198 kW) a točivým momentem 43 Nm, který bude přenášet svou sílu na zadní kola. Na palubě bude také zásuvka umožňující připojení spotřebičů s výkonem až 2,4 kilowattů, ke které lze připojit například pásové brusky, kotoučové pily a další zařízení.

Nebude to levné, ušetříte na nákladech

Ford kvůli integraci baterií pod podlahu nákladového prostoru přepracoval zavěšení zadní nápravy, jež by mělo zlepšit jízdní dynamiku. Všechna vozidla budou mít prodlouženou záruční dobu na elektrické komponenty buď v délce osmi let, nebo do ujetí 160 tisíc kilometrů.

E-Transit vznikl v rámci investice ve výši 11,5 miliardy dolarů, kterou výrobce věnoval na vývoj elektrických automobilů. Z hlediska očekávaného zájmu se přitom může jednat o nejzásadnější model v portfoliu automobilky, jejíž dodávky Transit se spalovacím motorem mají ve své kategorii 40% podíl na trhu.

Prodeje vozů Ford E-Transit začnou až koncem roku 2021, přičemž cena základní verze má startovat na cca 1,2 milionu korun včetně DPH. To je sice o něco více než u konvenčních dodávkových automobilů, ale také méně, než se pohybují ceny většiny konkurenčních elektrických dodávek na trhu.