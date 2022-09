Lego hledá náhradu za plast. Trochu pomáhá papír a kukuřice, ale ten hlavní materiál stále není dokonalý

Lego je jedním z nejúspěšnějších výrobců hraček na světě. Legendární kostky najdete téměř v každém dětském pokoji. Jenže Lego = plast a plast dnes není cool. Firma čelí výzvám konkurence i požadavků zákazníků a už několik let hledá udržitelnou náhradu za osvědčený materiál.

Cukrová třtina a co dál...

Lego již čtyři roky vyrábí ohebné díly (minifigurky, doplňky nebo rostlinné prvky) z cukrové třtiny. Na trhu však není žádná vhodná alternativa pro klasické kostky.

Koncern chce do roku 2030 investovat 400 milionů eur do nalezení materiálu, který plnohodnotně nahradí plast na bázi ropy. Lego zkoumá rostlinné materiály na bázi kukuřice, pšenice a celulózy.

Ekologické tlaky se však netýkají jen stavebnicových kostek. Firma si v minulosti vysloužila kritiku za to, že balí své produkty do jednorázových plastových obalů. I to je věc, která se v zájmu stávajících trendů musí změnit – do roku 2025 tak budou veškeré stavebnice dodávány v papírovém balení. Za tímto účelem Dánové v současnosti staví ve Vietnamu svou první klimaticky neutrální továrnu.

Změna už je vidět. Tak trochu

Přidám vlastní zkušenost s před pár dny otevřenou stavebnicí. V krabici jsem našel tenhle vzkaz: „Přecházíme od jednorázového plastu k papírovému balení. Změna je postupná, takže možná v našich krabicích najdete mix papíru a plastu.“

Evidentně jsme teprve na začátku procesu, protože zrovna v mé krabici ještě byly všechny pytlíčky plastové.

Recyklované kostičky

Loni Lego představilo prototyp kostek vyrobený z recyklovaných PET lahví. „Prototyp je výsledkem tříleté intenzivní práce na testování více než 250 různých materiálů,“ řekl tehdy firemní expert na ekologii Tim Brooks.

Než bude možné zahájit výrobu, čeká recyklované kostičky ještě nejméně rok testování a optimalizací. Vývojáři stále pracují na barevném provedení, protože barvy na kostkách z nových materiálů působí poněkud vybledlým dojmem. Dlašími parametry jsou tvrdost, pružnost, odolnost proti mechanickému namáhání i UV záření...

Lego je jedním z mnoha výrobců, kteří se snaží o udržitelnost. Například hračkářský gigant Mattel chce do roku 2030 přejít na udržitelné materiály. Hračky a obaly se budou skládat pouze z recyklovaných, recyklovatelných nebo biologických plastů.

Jako první krok uvádí Mattel na trh stavebnice, jež jsou vyrobené z udržitelných surovin. Také další výrobce hraček Hasbro má svůj koncept, jak snížit svou ekologickou stopu – výrobce populární hry Monopoly se chce do konce roku 2022 obejít bez plastů ve všech nových obalech. Poté budou následovat další výrobky.

Cesta vpřed znamená vrátit se zpět

Cesta k udržitelnosti je dlouhá a v případě Lega znamená i nutnost udělat několik kroků zpět. Přesně před 90 lety totiž Lego začínalo se základní stavebnicí ze dřeva. Truhlářský mistr Ole Kirk Kristiansen jako první vytvořil hračku, kterou bylo možné sestavit z dřevěných dílků.

O 26 let později si jeho syn Godtfred Kirk Kristiansen nechal patentovat plastovou kostičku, kterou známe dodnes. Aktuálně je k dispozici více než 18 000 produktů. „Jen díky plastovým kostkám byla firma tak úspěšná – jinak by Lego nebylo zdaleka tak známé,“ říká ředitelka Německého muzea hraček Christine Spiller s tím, že pokud by zůstala u dřeva, byla by dnes jen jedním z mnoha výrobců.

Lego v číslech Dánská firma je jedním z největších výrobců hraček na světě. Z hlediska obratů vede pomyslný žebříček před svými konkurenty v podobě amerických značek Hasbro a Mattel. Zaměstnává více než 17 400 lidí ve zhruba třiceti zemích světa a v uplynulém hospodářském roce dosáhla zisku 1,3 miliardy eur při tržbách ve výši přibližně 7,4 miliardy eur.

Nespí ani přímá konkurence – firma Open Brick Source již prodává dřevěné stavebnice. Její jednatel Stefan Reißner pracuje na uvedení kostiček z jiných materiálů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Lze předpokládat, že závod o udržitelné hračky v nadcházejících letech zrychlí. Ti, kteří tuto otázku ještě neřeší, značně riskují, že ztratí svůj podíl na trhu ve prospěch konkurentů.