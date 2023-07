Lego jelo vlastních 24 hodin Le Mans. Podívejte se, jak se stavěla 11× zvětšená stavebnice hyperauta Peugeot

O víkendu 10. a 11 června se na závodním okruhu v Le Mans slavilo 100 let od prvního ročníku kultovní 24hodinovky. A tentokrát se závodilo nejen na trati, ale i v paddocku – firmy Lego a Peugeot Sport oslavily svoji spolupráci 24hodinovou non stop stavbou hyperauta v měřítku 1:1. Ale s tím měřítkem je to tentokrát složitější…

Lego má bohatou historii ve stavbě aut v životní velikosti. Jmenovat budu jen ty z poslední doby, které jsou z českého pohledu zajímavé tím, že vznikly v kladenské továrně:

Tyto a řada dalších se snažily co nejvěrněji napodobit skutečný automobil, ale v Le Mans stavěný Lego-závoďák je vlastně 11:1 zvětšeninou stavebnice Lego Technic PEUGEOT 9x8 24H Le Mans Hybrid Hypercar (set 42156).

V Kladně pro tento účel vyvinuli koncept tzv. hyper elementů – jedná se o zvětšené verze běžných elementů Lego Technic, každý z nich je postavený ze stovek klasických dílků Lego Technic.

Hyper elementy si kladenští do Le Mans přivezli hotové, bylo jich 720 a stačilo postupovat podle návodu. Na stavbě se podílelo 12 designerů, inženýrů a stavitelů z Lego Group.



Pro nás v redakci je zajímavé, že jedním z vytrvalostních stavitelů byl i náš exkolega Jan Posejpal, který dlouhé roky přisíval na MobilManii.

Závod s časem začal v pátek 9. června v 19 hodin na stánku Peugeot Sport ve fanouškovské vesnici hned vedle ikonického okruhu Circuit de la Sarthe a návštěvníci měli možnost sledovat sestavování modelu naživo. Práce probíhaly celou noc a nakonec se ukázalo, že 24 hodin byl dobře zvolený limit – neobešlo se to bez stresu, ale vše se stihlo.

„Poprvé jsme se rozhodli postavit LEGO auto v životní velikosti za 24 hodin. Na modelech LEGO Technic této velikosti obvykle pracuje přibližně 8 modelářů, kteří ho po několika měsících vývoje stavějí více než 5 měsíců. To, co jsme tento víkend předvedli, byl opravdu závod s časem,“ komentuje akci Lukáš Horák, Senior Project Manager z Model Production v Kladně.

Hotový model je postaven ze 623 různých typů kostek LEGO Technic (celkem jich bylo 626 392 kusů), váží přes 900 kg, je 520 cm dlouhý, 220 cm široký a 136 cm vysoký.