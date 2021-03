Lego má nový set pro dospělé. Raketoplán Discovery má v nákladovém prostoru lesklé překvapení

V pondělí 12. dubna oslavíme 40 let od startu prvního raketoplánu a 24. dubna to bude 31 let od mise STS-31, která na orbitu vynesla Hubbleův dalekohled. Právě tuto misi připomíná Lego novým setem. Jmenuje se Lego NASA Discovery Space Shuttle (10283), s rozměry 55 × 35 × 22 cm, 2 354 dílky a cenou 4 699 Kč je určený primárně dospělým. Prodej začne 1. dubna.

V zájmu věrnosti předloze jsou kostky na dalekohledu postříbřené a raketoplánu nechybí řada funkčních detailů, jako je propracovaný kokpit, výsuvný podvozek, pohyblivé elevony (ovládají se otáčením jednoho z motorů), nebo směrovka, která se rozdělí na půl a funguje jako aerodynamická brzda.

Součástí sady jsou tři stojánky – pro raketoplán, Hubbleův dalekohled lze vystavit složený uvnitř nákladového prostoru, rozložený samostatně, nebo na rameni, které jej právě vypouští do vesmíru. Vše doplňují plakety se základními informacemi.

Lego z premiéry dělá velkou událost a mimo jiné se spojilo s doktorkou Kathy Sullivanovou, což je bývalá astronautka NASA a první Američanka, která v roce 1984 provedla výstup do vesmíru. Právě ona byla členkou týmu raketoplánu Discovery a v roce 1990 se zúčastnila mise při vypuštění Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Doktorka Sullivanová představuje kostičkový raketoplán Discovery: