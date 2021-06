LEGO spojuje: Jak otec a syn postavili dvě stavebnice Porsche 911

Dávno neplatí, že by Lego bylo jen hračka pro děti. Generacím, které se stavebnicí vyrostly, firma nabízí celé řady sofistikovaných modelů. Co se aut týče, je v aktuální nabídce několik dvojiček, a tak si táta se synem mohou postavit malé a velké Ferrari, Lamborghini, McLaren a Porsche.

My jsme dostali do rukou dvě krásná bílá Porsche 911 ze 70. let:

LEGO Speed Champions Porsche 911 Turbo 3.0 (r. 1974), set č. 75895

LEGO Creator Expert Porsche 911, set č. 10295

Menší model pro povzbuzení fantazie přidává oranžové kužely a řidiči můžete prohodit vlasy za helmu. Větší Porsche má otevírací přední i zadní kapotu a dveře, volant opravdu otáčí předními koly. Největším trumfem je možnost přestavět 911 Turbo na 911 Targa.



Targa má masivní ochranný oblouk za sedadly, jiná kola, méně výrazné blatníky, je bez zadního křídla a střešní panel se vejde pod přední kapotu.

Lego cílí stavebnici Speed Champions na děti od sedmi let, má 180 kostek a koupíte ji za 399 Kč. Větší Creator Expert nese označení 18+, má 1 458 kostiček a koupíte jej za 3 499 Kč. V našem případě je zdatnějším legomaniakem osmiletý syn, takže jsme na obou autech spolupracovali. Menší Porsche bylo hotové za půl hodinky.

Kniha dodávaná k větší stavebnici (úmyslně nepíšu „návod“, protože na začátku je i trocha čtení o autech a designérech setu) má 268 stran a vzbuzuje respekt. Nicméně Lego dovedlo své návody k dokonalosti, každý krok je rozkreslený, schémata jsou přehledná, takže s trochou pozornosti se i takhle složitý model dá zvládnout úplně hladce. V našem případě trvala stavba s přestávkami asi čtyři hodiny čistého času.

My jsme si stavbu užili. Skvělým benefitem většího modelu je, že svůj reálný automobilový vzor připomíná nejen vizuálně. Krásně se na něm dá ukázat konstrukce nápravy, natáčení předních kol i pohyblivé části motoru. Na obou stavebnicích je vidět, jakou vášeň lidé v Legu pro auta mají. Potěší i takový detail, jako jsou poznávací značky – k setu Creator Expert Porsche 911 dostanete americkou, německou a japonskou.