LEGO v březnu: Nádherná poklona Pánovi prstenů a impozantní Executor ze Star Wars

Set totiž podle mě nebude úspěšným jen u fanoušků Pána prstenů, ale obecně u všech AFOLů, kteří dokáží ocenit tu obrovskou míru detailu a věrnosti předloze, neskutečně zajímavé stavební techniky nebo třeba minimální použití samolepek (v balení jich najdeme pouze 13). Pokud by vás tato stavebnice zajímala ještě více do detailu, věnovali jsme ji podstatnou část nejnovějšího Podcastu v kostce .

Drobky

Na Matyho kostkách jsme se věnovali historii LEGO Architecture sahající až do 60. let minulého století nebo třeba ne zrovna přehledné paletě barev Lego dílků.

O řadě Bionicle se často říká, že zachránila celou společnost LEGO. O jejím vzniku a rozvoji je pěkné a docela dlouhé video od relativně malého youtubového kanálu slow start.

Web The Brother’s Brick přinesl smutnou vzpomínku na LEGO designera Erlinga Thue Dideriksena, který zemřel 1. března 2023. Byl to právě on, kdo vymyslel tzv. headlight brick, tedy kostku 1x1 s mírně zasazeným studem na boku. Tato kostka patří k vůbec nejrevolučnějším, protože úplně poprvé umožnila tzv. SNOT (Studs Not On Top), tedy stavební techniku, při které výstupky (study) kostek nesměřují vzhůru, ale třeba do stran. Možná i díky tomu je dodnes jediná, které se běžně říká jménem svého vynálezce, tedy „Erling Brick“.

O Ukrajině se poslední rok mluví hlavně v souvislosti s napadením Ruskem, věděli jste ale, že přímo v hlavním městě Kyjevě můžete najít čtvrť silně inspirovanou stavěním s LEGO kostkami? O tzv. Comfort Town a komunitě LEGO fanoušku na Ukrajině se rozepsal BrickNerd.

Phil Edwards nahrál moc pěkné video s názvem „Why Lego won“, ve kterém se zaměřuje na vztah mezi LEGO Group a britskou společností Kiddicraft a důvody, proč se zrovna kostky LEGO staly celosvětovým fenoménem přestože kopírovaly kostky Kiddicraft. Více o tomto tématu najdete také v článku Kontroverzní momenty v historii LEGO Group.