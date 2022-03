Lego v březnu. Nová Formule 1 a ikonická scéna z Jurského parku

Ikonická scéna z Jurského parku

Únorový souhrn novinek zahájím tou, na kterou osobně čekám už přes 20 let od vydání prvních stavebnic Lego s tématem Jurského parku. Stavebnice 76956 Útěk T. rexe vyobrazuje asi nejikoničtější scénu z prvního filmu, a to včetně takových detailů jako jsou světlice, brýle pro noční vidění a dokonce i skleničky z chvějící se vodou uvnitř aut. K dokonalosti už snad chybí jen záchod se skrývajícím se Gennarem, avšak vzhledem k jeho nemilosrdnému osudu je pochopitelné, že se do setu nedostal.