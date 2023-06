Lego v červnu: Temná Batmanova jeskyně i první splachovací záchod v historii Lega

Na stěně jednoho z domů najdete také plakát oznamující ztracenou kozu, což je narážka na figurky Lego koz , které se objevily pouze v jedné jediné stavebnici v roce 2010 a od té doby požadují Lego fanoušci rok co rok jejich návrat. To se také projevilo na jejich ceně, pokud byste si jednu chtěli koupit dnes, vyjde vás v pěkném stavu na nejméně 1 500 Kč.

Jako první zaujme pohyblivá lanovka, k jejímž oběma stanicím je plně bezbarierový přístup a to včetně funkčního výtahu pro kolečková křesla. A součástí trhů je také sushi bar, ve kterém najdete vůbec první funkční splachovací záchod v historii stavebnic Lego! Čistička odpadních vod však zatím chybí a tak potrubí záchodu ústí do přilehlého vodního kanálu.

Drobky

Můj blog Matyho kostky se stal prvním a jediným českým projektem, který je oficiálně uznán Legem jako Recognized Lego Fan Media a člen Lego Ambassador Network. Což by se bez vás, čtenářů zajímajících se o Lego, nestalo, moc díky!

Řada Lego Technic vznikla v roce 1977, trvalo ale dalších 7 let, než do ní přišly pneumatické funkce. Právě těm se detailně věnuje článek na BrickNerdu. Kromě vývoje jednotlivých typů se zaměřuje i na fyziku za jejich fungováním.

Lego vydalo novou knihu s poměrně neobvyklým tématem. Věnuje se využití stavebnice při řešení reálných životních problémů. O jednom z příběhů detailněji napsal Brick Nerd. Je o německé babičce, která z kostek staví rampy pro vozíčkáře.

Věřím, že spousta z vás už slyšela o brickfilmech, tedy krátkých snímcích, které AFOLové s filmařskými ambicemi tvoří za pomoci kostek Lego a stop-motion animace. Kolegové z Bricks in Motion, komunity zaměřené na tvůrce brickfilmů, se vydali do Dánska vyzpovídat spoluautora úplně prvního takového filmu. Vznikl v roce 1973, natočili jej dva dánští bratranci, tehdy ve věku 10 a 12 let, a podobně jako jeden z prvních filmů vůbec nese také název „Cesta na Měsíc“. Celý dokument najdete na YouTube:

Lego v rámci závodů 24 hodin Le Mans a oslav jejich 100 letého výročí postavilo přímo na závodním okruhu za 24 hodin repliku vozu Peugeot 9x8 24H Le Mans Hybrid Hypercar v životní velikosti. Výsledný model měří 520 cm a váží přes 900 kg.