Lego v červnu: Záplava novinek a kladenské Lamborghini v životní velikosti

Zajímavou novinkou je stavebnice Každý je úžasn ý , která dle Lego Group vzdává hold pozitivnímu přístupu a laskavosti v rodinách, komunitách a na celém světě. Set obsahuje 11 monochromatických figurek , což z něj udělalo jednu z aktuálně nejvyhledávanějších stavebnic mezi AFOLy . Je to totiž vůbec poprvé, co tyto figurky můžete tak snadno sehnat – dříve jste si museli jednotlivé dílky dokupovat zvlášť a figurky z nich postupně skládat.

Mým favoritem je Redakce Daily Bugl e . Ne že bych byl až takovým fanouškem Spider Mana, ale když z budovy odstraníte všechny komiksové prvky, dostanete docela pěkný mrakodrap. Ten můžete dokonce propojit s modulárními budovam i a přidat tak do svého Lego města zase trošku jiný styl architektury.

První Lego CON

Lego Group se inspirovala herní komunitou (především Mineconem od Mojang Studios) a vymyslela Lego CON, živě streamovanou událost z Lego House. Začíná v sobotu 26. června v 18 hodin a měla by trvat 90 minut. Dle blogu New Elementary bude tento con zaměřen především na děti ve věku 9–12 let, které obecně o Lego a hračky začínají ztrácet zájem. Společnost Lego jim tedy proto chce ukázat, že stavebnice Lego je „cool” v jakémkoliv věku.

Stream bude rozdělen do několika částí podle různých Lego témát – na své si přijdou například fanoušci Lego sérií Minecraft, Harryho Pottera nebo Technic. A představen by měl být také nový set Lego Star Wars!