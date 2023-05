Lego v květnu: Krásné nové sety a poklona ke 100 letům závodu 24 hodin Le Mans

Letošním prvním velkým autem je Land Rover Defender V řadě velkých modelů aut Lego Icons společnost Lego vzdává hold těm největším ikonám automobilismu. V minulosti jste si tak mohli postavit Porsche 911, Ford Mustang, Volkswagen Brouk nebo třeba Austin Mini Cooper. Letos poprvé tato řada sjíždí ze silnice do terénu s modelem Land Rover Classic Defender 90. Je již tradicí, že model díky skvělé práci designérů na první pohled už ani nevypadá jako postavený z kostek a dojem umocňuje skvěle zvolená barva. Novinkou je funknční odpružení náprav, bez kterého by to prostě nebylo ono a moc mě potěšila možnost model „odstrojit“ od off roadové výbavy a získat tak civilnější variantu. A jelikož se jedná o britské vozidlo, můžete si při stavbě vybrat, zda volant umístíte na pravou či levou stranu.

Land Rover Classic Defender 90 – 2 336 kostek za 6 099 Kč.

Příběhy vesmírného věku pro fanoušky kosmonautiky A ve vesmíru ještě na chvíli zůstaneme, i když tentokrát se bude jednat o příběhy z naší galaxie. Už tomu bude nějaký ten pátek, co by mě tak moc nadchnul set obsahující méně než 1 000 kostek. Příběhy vesmírného věku jsou malé 3D „plakátky“ inspirované filmovými sci-fi plakáty 80. let, které by mě oslovily i v pouze tištěné podobě, natož postavené z kostek Lego. Autor Jan Woźnica (set byl vydán skrze crowdsourcingovou platformu Lego Ideas) k tvorbě těchto děl použil několik velmi zajímavých stavebních technik (pára za raketou, srpek měsíce), díky kterým budou společně s krásnými barevnými kombinacemi jako dekorace v bytě vypadat opravdu skvostně.

21340 Příběhy vesmírného věku – 688 kostek za 1 249 Kč. Jen tedy nerozumím tomu, proč byl do stavebnice přidán ještě zelený čtvrtý „příběh“, který v původním návrhu nebyl a podle mě k ostatním barevně moc nesedí. I tak je ale cena podle mého názoru příjemná a já si asi po dlouhé době něco koupím hned první den prodeje.

100 let 24 hodin Le Mans s Peugeotem Lego Technic Poslední novinkou je 50cm dlouhý Lego Technic model Peugeotu 9X8 24h Le Mans Hybrid Hypercar v měřítku 1:10, tedy stejném jako předchozí Ferrari 488 GTE „AF Corse 51“ nebo Porsche 911 RSR. Krom velmi pěkného vzhledu vozu je u tohoto modelu zajímavostí použití fosforeskujících „tyčinek“ jako světel, což nebývá u modelů pro dospělé příliš běžné. Nazelenalý odstín fosforeskujících dílků si o to vzhledem k šedo-limetkové barevné kombinaci celého modelu však přeci jen tak trochu říkal.

42156 PEUGEOT 9X8 24h Le Mans Hybrid Hypercar – 1 775 kostek za 5 099 Kč.