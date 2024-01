Lego v lednu: Nádherná Avengers Tower a návod, jak se stát designérem stavebnic ve firmě Lego

Když se v roce 2015 ve filmu Avengers: Age of Ultron poprvé objevila Avengers Tower v celé své kráse, designéři v Lego Group začali přemýšlet, jak by vypadala sestavená ze slavných dánských kostek. Už tehdy vznikl první prototyp, v Lego Group si však zatím nebyli jisti, jestli je trh vůbec připraven na obří newyorský mrakodrap pokrytý superhrdiny a tak byl projekt uložen k ledu.

Šiřší půdorys se také podepsal na počtu dílků (4 014) a hlavně také na ceně, která je o bezmála 2 000 Kč vyšší než u předchozího Jazzového klubu . A co muzeum skrývá uvnitř? Tím nejzajímavějším „highlightem“ je bezesporu socha brachiosaura, jehož dlouhý krk sahá z historické expozice v přízemí až do prvního patra budovy, kde najdete také v rámci expozice o dobývání vesmíru také povedený model Sluneční soustavy. Veteráni z řad Lego fanoušků pak jistě ocení návrat Dr. Kilroye z Lego Adventurers coby kurátora muzea s kanceláří ve střešní kupoli.

S další novinkou, která nese název 10327 Duna: Atreides Royal Ornithopher , se podíváme do světa univerza Duna z pera Franka Herberta. Předlohou byla filmová adaptace režiséra Denise Villneuva z roku 2021. Set zároveň slouží jako promo pro druhou část, která do kin vstoupí 29. února 2024. Model se skládá z 1 369 dílků a s rozloženými křídly měří přes 57 cm na délku, 79 cm na šířku a 23 cm na výšku.

Model ikonického fotoaparátu Polaroid navrhl fanoušek

V těchto pravidelných měsíčních přehledech ze světa Lego také každý měsíc vybírám mé favority z platformy Lego Ideas, prostřednictvím které mohou fanoušci navrhovat své vlastní stavebnice Lego. Během více než 15 let existence programu takto vyšlo už 62 stavebnic a tento Fotoaparát Polaroid OneStep SX-70 patří k těm nejnovějším.

Model dokonale zachycuje všechny tvary předlohy a nechybí ani typická barevná kombinace. Kromě samotného fotoaparátu je v balení i dostatek kostek také na stavbu balíčku filmu Time-Zero Supercolor SX-70 Land Film. Do něj lze ukrýt 3 dodávané snímky – vynálezce Polaroidu Edwina H. Landa, LEGO House v Billundu a sestry autora návrhu. A co by to bylo za instantní foťák, kdyby z něj nelezly fotky. Stejným způsobem, jako je tomu u originálu, se dá přístroj nakrmit filmem, který je po stisknutí spouště chytrým vnitřním mechanismem vysunut.