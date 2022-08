Lego v srpnu. Počítačová legenda z kostek a první Lego Store v Česku

Lego Store konečně v Česku Dočkali jsme se! V listopadu se v obchodním centru Westfield Chodov otevře úplně první oficiální prodejna Lego v České republice. Co od ní můžeme čekat? Prodejna bude založena na konceptu tzv. retailtainmentu, tedy spojení nakupování a zábavy. Na prodejní ploše se zákazníci dočkají nejen standardního sortimentu, ale i možnosti pohrát si s Lego kostkami u interaktivního stolu, pokochat se modelem inspirovaným Prahou nebo si vytvořit vlastní minifigurku.

Svou podobou se pražský obchod pravděpodobně nebude příliš lišit od toho v irském Dublinu, který byl otevřen 18. srpna Stejně jako v oficiálním online obchodě i zde budete moci za nákup sbírat VIP body stejně jako po splnění minimální útraty získat často exkluzivní sety jako dárek. Samozřejmostí pak bude také stěna s dílky, které si nabíráte do kelímku. Platí se za kelímek, tedy čím více dílků se vám do něj podaří nacpat, tím výhodnější bude jejich cena. Společnost Lego už navíc hledá pro nový obchod zaměstnance, přihlásit se tak můžete na poizce supervizor, manažer nebo prodejce.

Třetí stavebnice Lego Super Mario pro dospělé Po stavebnicích 71374 Nintendo Entertainment System z roku 2020 a 71395 Akční kostka s otazníkem z loňska letos Lego a Nintendo přichází se setem pro fanoušky záporáka ze světa Super Mario – 71411 Všemocný Bowser.

71411 Všemocný Bowser – 2 807 kostek za 6 299 Kč. Bowser, nebo také Král Koopů, se jako záporná postava poprvé postavil Mariovi v roce 1985 ve hře Super Mario Bros a od té doby neúnavně unáší princeznu Peach, kterou musí hlavní kladný hrdina do roztrhání těla zachraňovat. Ve své LEGO podobě byl ztvárněn z 2 807 kostek a měří 32 cm na výšku, 41 cm na šířku a 28 cm do hloubky (rozměry včetně podstavce). Model není určen pouze na poličku, návrhářům se totiž podařilo vymyslet i způsob jeho zapojení do celého systému dalších Super Mario setů. Po připojení ke startovacím setům, které se prodávají samostatně (Mario, Luigi, Peach), můžete využít tzv. akční kostku a přehrát si finální bitvu i ve skutečném světě.

Další set pro milovníky amerických klasik Novinka 10304 Chevrolet Camaro Z28 se zařadí po bok setů 10295 Porsche 911 nebo 10265 Ford Mustang. A právě spolu s uvedeným Fordem tvoří Chevrolet dvojici konkurentů na život a na smrt. Souboj o ten nejlepší a neprodávanější americký muscle car trvá již několik desetiletí a pořád nemá výsledek.

10304 Chevrolet Camaro Z28 – 1 456 kostek za 4 299 Kč Automobil ve své Lego formě měří 36 cm na délku, 14 cm na šířku a vysoký je 10 cm. Měřítkem tedy odpovídá svým předchůdcům. Stejně jako oni velmi věrně odpovídá realitě a nabízí i široké možnosti přizpůsobení. Vybrat si můžete ze tří různých barevných variant tzv. rychlých pruhů – šedé, bílé, rudé a také dvěma různými styly hlavních světlometů. Podobně jako u Porsche 911, je možné pevnou střechu odebrat a z Camara udělat kabriolet. Každý si tak může model přizpůsobit podle svého oblíbeného vozu.

Sitcom The Office se dočkal Lego podoby Po Přátelích, Seinfeldovi nebo Teorii velkého třesku se americký sitcom The Office stal dalším, který se může pyšnit svou stavebnicí Lego. Z té si nepostavíte nic jiného než samotnou ikonickou kancelář společnosti Dunder Mifflin, tedy alespoň její půlku obsahující Michaelovu kancelář, zasedačku, recepci a otevřený prostor se stoly obchoďáků. Všechny ostatní prostory bohužel ve stavebnici chybí. Součástí setu je také 15 minifigurek hlavních postav seriálu, ve výčtu mi chybí mi pouze dvě - Erin a Andy.

21336 The Office – 1 154 kostek za 3 099 Kč Bradavický expres pro fajnšmekry Model vlaku byl postaven v měřítku 1:32 a skládá se z lokomotivy, uhláku a vagónu se třemi kupé, ve kterých se odehrávají různé známé scény, například první setkání známé trojice Harryho, Rona a Hermiony. Díky 20 minifigurkám, které v balení také naleznete, si můžete nasimulovat i ten váš nejmilejší moment z celé série. Boky jednotlivých kupé, lze odebrat pro lepší přístup k figurkám uvnitř. Oceňuji osvětlení vagónu, které se aktivuje pomocí tlačítek na jeho střeše. Samotný vlak měří úctyhodných 118 centimetrů na délku, 20 centimetrů do šířky, 26 centimetrů na výšku a stojí na výstavní podložce s kolejemi. Exteriér všech části soupravy je věrně zpracován a odpovídá filmové předloze.

76405 Spěšný vlak do Bradavic – 5 129 kostek za 12 699 Kč

Už jste dnes hráli na Atari? Na strunu videoherním fandům narozeným na přelomu 70. a 80. let minulého století a také všem milovníkům retro her zahrálo Lego představením modelu další legendární herní konzole. Ztvárnění se dočkalo průkopnické zařízení Atari 2600 vyráběné mezi lety 1977 až 1991, kterého se celkově prodalo přes 30 milionů kusů.

10306 Atari 2600 – 2 532 kostek za 6 099 Kč Konzole Atari 2600 má ve své Lego podobě rozměry 33 centimetrů na šířku, 22 centimetrů do hloubky a přes 8 centimetrů na výšku. To je v každém rozměru o něco méně než reálný výrobek. V balení se dočkáme kromě samotné konzole s joystickem i 3 cartridgí s videohrami Asteroids, Adventure a Centipede, které lze zasunout do zařízení, stejně jako ve skutečném životě. K nim náleží také skřínka na uskladnění. Bonusem jsou malé viněty zachycují zásadní momenty právě z těchto her. Příjemným překvapením je pak dioráma dětského pokoje z 80. let, které se objeví po odsunutí horního krytu konzole.