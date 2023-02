Lego v únoru. Hitem je americký supersport od českého designéra Milana Reindla

Sen českého chataře z rukou italského stavitele

Po tradiční prosincové pauze nás Lego Group během celého ledna zásobovala novými stavebnicemi pro dospělé. Asi nejzajímavější je již 46. zástupce oblíbené série Ideas – 21338 Chata „Áčko“.

V balení na vás bude čekat chata s konstrukcí ve tvaru písmene A. Jde o dvoupatrový objekt se střechou ve velkém sklonu, která dosahuje téměř až k zemi. Na výšku mý 24 cm, na šířku 21 cm a 22 cm do hloubky. V Dánsku nešetřili na zvířectvu, které k chataření v přírodě patří. V krabici najdeme 2 můry, 2 motýly, 2 žáby, 2 ptáky, vydru, pavouka a veverku.

Pokud znáte originální model, určitě jste si všimli, že se od toho finálního zásadně liší. Zatímco Andrea Lattanzio vytvořil chatu, která už pamatuje nějaké to desetiletí a místy do ní zatéká, po průchodu designérským oddělením v Billundu se z ní stala docela udržovaná stavba. Dokonce i stromy jako by někdo zastřihoval.

Já osobně preferuji původní styl, ale ani proti výsledku nemohu být příliš kritický. Stále z něj cítím tu pohodu někde u vody daleko od všech a všeho.