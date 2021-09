Lego v září: Obří Cat pro dospělé, dva Batmobily a první Lego set ze Slovenska

Jelikož se tento typ stroje v nabídce stavebnic Lego objevuje pravidelně, poslouží jako krásná ukázka toho, kam se stavebnice Lego Technic za více než 40 let posunuly. Vůbec první Technic buldozer vyšel už v roce 1979, obsahoval 10x méně dílků a všechny funkce (pojezd a pohyb radlice) byly pouze na ruční pohon!

Paradoxně více mě potěšila menší varianta Tumbleru, která je (na to, že obsahuje jen 422 kostek) velmi krásně a do detailu zpracovaná a myslím, že nezklame žádného fanouška Nolanovy trilogie. K tomuto setu pak namísto Jokera dostanete minifigurku Scarecrowa.

31. srpna byl představen Batmanův Tumbler , a to hned ve dvou velikostech. Ten větší obsahuje 2 049 kostek a až na pár detailů se příliš neliší od staršího vydání z roku 2014. Sběratele figurek určitě potěší, že se jedná o teprve druhý set, ve kterém najdou minifigurku Jokera v podání Heatha Ledgera.

Menší měřítko však neznamená, že by stadion postrádal důležité detaily – součástí modelu tak jsou nezbytné vlajky, krásně zpracované hřiště s brankami a tunelem pro hráče, vchod pro VIP, místo pro novináře i roztomilý autobus.

Další novinka potěší zejména fotbalové fanoušky. Po loňském Old Traffordu týmu Manchester United byl 1. září odhalen další věhlasný fotbalový stadion, Camp Nou FC Barcelona . Stejně jako starší rival z Manchesteru je i tento set postaven v microscale měřítku a ačkoli se to na první pohled nezdá, obsahuje i přes svou jednodušší konstrukci o 1 611 dílků více.

Pro úplnost ještě doplním, že Českou republiku zastupuje už několik let přímo v týmu designérů Lego Technic Milan Reindl , který navrhl takové skvosty, jako Mac Anthem , Land Rover Defender nebo třeba malou stavebnici se závodním letadlem , které nese českou imatrikulaci OK .

7. září se stalo přelomovým datem pro komunitu Lego fanoušků našich východních sousedů – odhalen byl totiž model legendární kytary Fender Stratocaster , který navrhl slovenský architekt a AFOL Tomáš Letenay . Tato stavba vzešla ze stavební soutěže na Lego Ideas „Music To Our Ears“ a přestože vítězům nebyla slíbená realizace jejich modelů jako oficiálního setu, Tomášova kytara členy Lego týmu zaujala natolik, že se rozhodli ji vyrobit. Stratocaster je historicky první stavebnice Lego se slovenskou stopou.

Další byt z televizní show

Poslední novinka by se dala zařadit do neoficiální řady bytů z televizních pořadů, po Teorii velkého třesku, Přátelích a Seinfeldovi totiž přichází byt z show Netflixu Queer tým. Jako stavitele města mne tento set ze všech novinek oslovil úplně nejvíc. Obsahuje totiž spoustu velmi povedených moderních interiérových prvků (květináče, křesla, lampa) a k tomu vůbec poprvé kostky s reliéfem cihel v bílé barvě! Jediné, co kazí mé nadšení, je vysoká cena.