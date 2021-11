Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

Podle výsledků klinické studie snižuje levný lék používaný k léčbě duševních onemocnění riziko úmrtí na covid-19 i potřebu intenzivní lékařské péče u lidí s tímto onemocněním. Lék s názvem fluvoxamin se užívá při stavech, jako jsou deprese a obsedantně-kompulzivní porucha. Je však také známo, že tlumí imunitní reakce a zmírňuje poškození tkání.

Výsledky jsou skutečně fascinující: mezi účastníky studie, kteří užívali lék v raných stádiích onemocnění, klesl počet úmrtí souvisejících s covidem-19 zhruba o 90 %. Výrazně klesla také potřeba intenzivní lékařské péče, která se v kombinaci s další léčbou snížila zhruba o 65 %. Výsledky byly publikovány v odborném lékařském časopise The Lancet.

Antidepresivem proti covidu-19

Na studii upozornil na sociální síti Twitter imunolog Zdeněk Hel, který napsal: „Nová studie ukazuje, že fluvoxamin, lék na depresi, snižuje nutnost hospitalizace u pacientů s covid-19 o 30 %, ve spojení s jinými léky až o 65 %. Riziko úmrtí je sníženo až o 90 %. Tento lék může být snadno dostupný pro pacienty na celém světě; 10denní léčba stojí přibližně 4 dolary.“

V dalších tweetech Hel konstatoval, že nově dostupné léčebné postupy mohou přinést naprostý obrat v naší schopnosti léčit covid-19. Dávají naději, že toto onemocnění již nebude podstatnou hrozbou, ale běžnou infekcí, proti které se dokážeme bránit a na kterou máme účinné léčebné prostředky.

Vikas Sukhatme z Emory University School of Medicine v Atlantě je přesvědčen, že „Léčba fluvoxaminem by měla být nasazena osobám s vysokým rizikem zhoršení stavu, které nejsou očkovány nebo nemohou dostávat monoklonální protilátky.“

Pomohl výzkum na myších

Spoluautorka studie Angela Reiersen se již dlouho zajímá o využití fluvoxaminu k léčbě vzácného genetického onemocnění. Při studiu literatury o tomto léku ještě před pandemií narazila na studii z roku 2019, která ukázala, že fluvoxamin snižuje zánět u myší se sepsí. Když udeřil covid-19, „okamžitě jsem si vzpomněla na tuto práci,“ říká.

Reiersen a její kolegové spolupracovali s organizátory studie TOGETHER, jejímž cílem je identifikovat schválené léky, které by mohly být použity k léčbě covidu-19. Studie probíhala v Brazílii a zahrnovala 1497 lidí s onemocněním covid-19, jež čelili vysokému riziku závažného onemocnění. Zhruba polovina z nich dostávala fluvoxamin a zbytek placebo.

Výsledky studie, zveřejněné 27. října, ukazují, že fluvoxamin je jednou z mála terapií, která prokazatelně zabraňuje progresi nemoci z mírné do těžké formy. Jedinou léčbou v časném stádiu, kterou v současné době doporučuje americký Národní institut zdraví, jsou monoklonální protilátky, které jsou nákladné a obtížně se podávají ambulantně.

Je tu několik „ale“

Odborníci jsou z výsledků nadšeni, nicméně je nutné zdůraznit, že existují určité výhrady. „Nevíme, nakolik by to bylo použitelné v prostředí mimo Brazílii,“ řekl například specialista na infekční choroby Paul Sax z Brigham and Women's Hospital v Bostonu ve státě Massachusetts.

Další specialista na infekční nemoci – Taison Bell z University of Virginia v Charlottesville – se ptá, jak autoři studie definují těžkou formu covidu-19, která vstupuje do hodnocení účinnosti fluvoxaminu. Vědecký tým totiž zkoumal, zda lidé potřebovali více než šest hodin léčby v urgentním prostředí, místo toho, aby použil běžnější metriku hospitalizace.

Reiersen uznává, že šestihodinová metrika odráží brazilský přístup k léčbě covidu-19, kdy péče není poskytována v nemocnicích, ale ve speciálních centrech pro urgentní léčbu této nemoci, která poskytují jak lůžkové, tak ambulantní služby.

Léčba za necelou stokorunu

Podle spoluautora studie Edwarda Millse by nízká cena fluvoxaminu mohla zajistit jeho dostupnost po celém světě. Desetidenní kúra stojí jen asi 4 americké dolary (cca 89 Kč) a platnost patentů na tento lék vypršela, což znamená, že ho může vyrábět jakákoli farmaceutická firma. „Hodně jsem pracoval například v Africe, kde jsou čtyři dolary přijatelná cena,“ říká Mills.

Podle Millse je možné, že kombinace fluvoxaminu s lékem, který zasahuje do virové replikace, jako je například připravované antivirotikum molnupiravir farmaceutické firmy Merck, by mohla být ještě účinnější. „Bylo by fascinující podívat se na to, zda kombinace antivirotika a protizánětlivého léku nepřináší mnohem větší přínos léčby než kterýkoli z nich samostatně.“