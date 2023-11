Lékaři poprvé transplantovali lidskou oční bulvu. Není jisté, zda pacient na oko někdy uvidí

Američtí chirurgové poprvé na světě provedli transplantaci lidské oční bulvy. V tuto chvíli sice není jisté, zda bude příjemce schopen novým okem vidět, nicméně samotný zákrok je významným krokem k tomu, aby v budoucnosti bylo možné navracet zrak lidem, kteří utrpěli vážné poranění oka. O důležitém úspěchu informuje web New Scientist.

Samotná operace proběhla již 27. května tohoto roku. Provedl ji Eduardo Rodriguez z akademického zdravotního centra NYU Langone Health v New Yorku s týmem více než 140 dalších lékařů a jednalo se o transplantaci oka spolu s částečnou transplantací obličeje. Pacientem byl 46letý Aaron James z Arkansasu, který předtím pracoval jako montér elektrických vedení.

Pacient, který přišel o oko

Doposud bylo provedeno méně než 50 transplantací obličeje, přičemž žádná z nich nezahrnovala transplantaci oka. Transplantace celého oka byla dříve považována za téměř nemožnou vzhledem ke složitosti tohoto orgánu.

„Rád bych poděkoval dárci a jeho rodině. Bez nich by nic z toho nebylo možné. Nesmírně si vážím, že se tak rozhodli, aby pomohli lidem, které neznají, a dali mi tento dar,“ řekl 9. listopadu James na tiskové konferenci. „Před transplantací jsem byl emočně poněkud na dně. Moje sebevědomí bylo hodně nízké. Ale od transplantace říkám lidem, že nemůžu projít kolem zrcadla, aniž bych se do něj nepodíval. Díky tomu jsem se zase sebral.“

Jamesův nešťastný příběh se začal odvíjet v červnu 2021, kdy se vážně zranil poté, co se jeho obličej dotkl drátu pod napětím a do těla mu pronikl proud o síle 7200 voltů. Přišel o většinu levé strany obličeje, včetně levého oka, a také o velkou část levé ruky.

Náročná operace

Rodriguez a jeho tým přenesli Jamesovi nos, rty a kostní segmenty levé tváře a brady zemřelého dárce spolu s většinou tkáně pod pravým okem. Přenesli také celé levé oko dárce včetně víček, obočí a očního důlku. Zákrok trval přibližně 21 hodin.

Lékaři poprvé úspěšně transplantovali lidskou oční bulvu

První výzvou bylo vyjmutí složité sítě krevních cév obklopujících oční bulvu. Na rozdíl od ostatních obličejových částí je oko prokrvováno z oblasti mozku, která se nachází přímo za oční bulvou. Chirurgové proto museli částečně odstranit lebku dárce, aby se k těmto cévám dostali.

Aby nemuseli odstranit i část Jamesovy lebky, což by znamenalo operovat v blízkosti jeho mozku, propojili chirurgové cévy s cévami v dárcově obličeji. To umožnilo obnovení průtoku krve do oka během 25 minut. Později, během samotné transplantace, pak tyto cévy propojili s cévami na Jamesově krku.

Odstranění lebky dárce také umožnilo chirurgům lepší přístup k očnímu nervu. Tento svazek nervových vláken přenáší informace z oka do mozku a umožňuje nám vidět. Lékařům se ještě nikdy nepodařilo přerušený oční nerv znovu spojit. Při pokusu o to Rodriguez a jeho tým zachovali co největší část délky dárcovského zrakového nervu. Tím se maximalizovala šance, že se nervová vlákna zregenerují a navážou spojení s Jamesovým mozkem.

Pět měsíců poté

Lékaři také z dárcovy kostní dřeně odebrali kmenové buňky, které se mohou vyvinout v různé typy specializovaných buněk, a vstříkli je do místa, kde se stýkal dárcův zrakový nerv s Jamesovým zrakovým nervem, aby dále stimulovali jeho růst.

Více než pět měsíců po chirurgickém zákroku se oční bulva zdá být zdravá. Má dostatečný průtok krve i tlak vnitřní tekutiny a může produkovat slzy. Některé nervové buňky důležité pro zrak jsou také živé, ačkoli James není schopen pomocí oka vidět a dle Rodrigueze toho možná nebude schopen nikdy.

„Úspěch je už jen to udržet bulvu životaschopnou, živou a zdravou,“ říká Damon Cooney z Univerzity Johnse Hopkinse v Marylandu, který se na operaci nepodílel. „Ale musíme být opatrní, abychom v lidech nevzbuzovali očekávání nebo naděje přesahující to, co je v tuto chvíli technicky proveditelné.“

„Myslím, že z našeho pohledu je úspěchem, že dotyčný operaci přežil a že jsme neměli žádné komplikace – a že jich mohlo být mnoho,“ říká Rodriguez. James může díky operaci také sám jíst a dýchat. „Na tyto aspekty zapomínáme, protože se všichni soustředí především na oko. Ale to, že jsme tomuto člověku mohli dát další šanci na normální život s možností určité formy zraku, je úžasné,“