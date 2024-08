Lenochodí horečka oropouche dorazila do Evropy. Virus přenáší hmyz, s lenochody nemá moc společného

V odborných kruzích se v posledních měsících mluví o nové virové hrozbě – horečce oropouche (správná výslovnost je oropuče). Tato nemoc, dříve spojovaná především s oblastmi Jižní a Střední Ameriky, se nyní objevuje i v Evropě. Co to pro nás znamená a měli bychom se obávat?

Lenochodí horečka? V souvislosti s oropouche se někdy používá termín lenochodí horečka nebo lenochodí virus, v angličtině sloth fever/virus. V odborné komunikaci se ale s tímto označením nesetkáte. Vzniklo snad kvůli tomu, že virem mohou onemocnět i zvířata, jako některé menší opice, vačnatci nebo právě lenochodi…a někdo nejspíš hledal ten správný marketingový název.

Z Amazonie do Evropy

Vědci poprvé identifikovali virus oropouche (OROV) v roce 1955 u řeky Oropouche na Trinidadu. Dlouhá desetiletí zůstával omezený na oblast Amazonie a přilehlé regiony. V roce 2024 však prudce vzrostl počet případů v Brazílii, Peru, Bolívii a překvapivě i na Kubě. Toto rozšíření mimo tradiční oblasti výskytu vyvolalo obavy z možného globálního šíření.

V létě 2024 se pak první importované případy horečky oropouche objevily i v Evropě. Španělsko, Itálie a Německo zaznamenaly několik desítek případů u cestovatelů, kteří se vrátili z Kuby a Brazílie. Tyto případy jasně ukázaly, že virus dokáže překonat oceán a představuje potenciální hrozbu i pro Evropu.

Příznaky a průběh nemoci

Horečka oropouche se projevuje podobně jako jiné tropické nemoci, způsobené například virem zika nebo horečka dengue. Typické jsou náhlá vysoká horečka, silné bolesti hlavy, svalů a kloubů. Pacienti často trpí i závratěmi a přecitlivělostí na světlo. Znepokojivé je, že část nakažených zažije návrat příznaků několik dní či týdnů po zdánlivém uzdravení.

Hlavním přenašečem viru je pakomárec Culicoides paraensis, který se v Evropě nevyskytuje. Zatím není potvrzené, ale ani vyvrácené, jestli by virus nemohly přenášet i evropské druhy pakomárců nebo komárů.

Diagnostika a léčba

Diagnostika horečky oropouche je složitá kvůli podobnosti příznaků s jinými nemocemi. Evropské laboratoře by se nyní měly připravit na provádění specializovaných testů. Léčba je zatím pouze symptomatická, neexistuje žádný specifický lék ani vakcína.

Nedávná zjištění z Brazílie naznačují možnost přenosu viru z matky na plod během těhotenství, s potenciálně závažnými následky včetně vrozených vad. Tato informace by měla být důležitá pro evropské ženy plánující cesty do rizikových oblastí.

Jak se chránit

V současné situaci je prevence založena především na ochraně před bodnutím hmyzem. Evropané cestující do rizikových oblastí by měli používat účinné repelenty a ochranné moskytiéry. Ty by ale měly mít hustou síť, protože pakomárci patří mezi velmi drobný hmyz. Po návratu je důležité sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků informovat lékaře o cestovatelské anamnéze.

Ačkoli odborníci hodnotí riziko rozsáhlého šíření horečky oropouche v Evropě jako nízké, situaci není vhodné podcenit. Klimatické změny a globalizace mohou v budoucnu vytvořit příznivější podmínky pro šíření tropických nemocí v mírném pásmu.

Zdroje a další informace: ECDC, CDC, Wikipedia, PAHO