Dnes poletí největší kosmická loď v historii. Minule vybuchla, teď je cílem dostat Starship na orbitu

V tomto pravidelně aktualizovaném článku sledujeme přípravy na pokus o druhý orbitální let prototypu kosmické lodi Starship. Předchozí aktualizace článku najdete na dalších listech. Starší informace jsou pak k dispozici zde .

Potvrdily se tak názory, že dřív než v listopadu se nepoletí – a to navzdory tomu, že původně se spekulovalo již o září.

„Právě jsme byli informováni, že schválení startu by mělo proběhnout včas, tedy do pátku“ uvedl na svém Twitteru.

Start by měl proběhnout v pátek v 8:00 EST, tedy ve 14:00 středoevropského času. Živý přenos s českým komentářem Dušana Majera začne o 15 minut dřív (v 13:45).

„Licence se vztahuje na všechny fáze navrhované operace. Po konzultaci s U.S. Fish and Wildlife Service a písemném vyhodnocení 2022 Programmatic Environmental Assessment dospěla FAA k závěru, že nedošlo k žádným významným enviromentálním změnám,“ uvedla dotyčná agentura ve svém prohlášení.

Nad termínem startu ovšem stále visí otazník. Začátkem května Musk optimisticky oznámil, že prototyp by mohl být připravený za pouhých šest až osm týdnů, nicméně Federal Aviation Administration (FAA) – kterou výsledek předchozího pokusu vůbec nepotěšil – zjevně nechce nic uspěchat.

„Řekl bych, že to je nejrizikovější část letu. Pokud se motory zažehnou a loď během stagingu nevybouchne, pak si myslím, že máme slušnou šanci dostat se na orbitu,“ uvedl.

CEO SpaceX se vyjádřil rovněž k systému „hot stage“, na němž jeho společnost aktuálně pracuje. Ten by měl zajistit zážeh druhého stupně Starship ještě před jeho oddělením od stupně prvního.

„Myslíme si, že to bude fungovat, ale nejsme si jistí, jestli to bude fungovat,“ konstatoval během svého vystoupení na International Aeronautics Convention.

Kdy poletí další prototyp Starship? Dřív než v listopadu to zřejmě nebude

22. září | Kdy se dočkáme zkušebního letu Ship 25? Federal Aviation Administration (FAA) by mohla dokončit bezpečností kontroly, potřebné k aktualizaci startovací licence, do konce října. Plyne to z nedávného vyjádření jejího přidruženého administrátora pro komerční vesmírnou dopravu Kevina Colemana.

Ten v rozhovoru z 18, září uvedl, že spolupráce mezi jeho úřadem a SpaceX probíhá dobře a Muskova společnost postupně zavádí všechna požadovaná nápravná opatření.

Stojí za zmínku, že 27 z celkem 63 těchto opatření podle dostupných informací souvisí s veřejnou bezpečností.

„Takže jedna věc, kterou budeme muset před další operací vidět, je důkaz, který ukáže, že společnost dokončila nápravná opatření, která jsou specificky spojena s veřejnou bezpečností,“ řekl Coleman.

Předchozí licence byla platná pouze pro jediný start (který se nakonec uskutečnil 20. dubna) a jasně z ní plynulo, že SpaceX později bude muset požádat FAA o její modifikaci.

Problém spočívá v tom, že samotné dokončení výše zmíněných bezpečnostních kontrol nebude pro tuto modifikaci dostatečné. Je totiž nutné provést i samostatný environmentální přezkum, který ještě vše může zkomplikovat.