Letadla Boeing 737 MAX se po dvaceti měsících vracejí na oblohu. Uzemnily je dvě tragické havárie

O novou „sedm-tři-sedmičku“ byl mezi leteckými přepravci velký zájem. Stroj s doletem 5 954 až 7 084 km byl nabízen ve čtyřech variantách s kapacitou od 138 do 204 míst ve dvou třídách. Do prosince 2019 přijal Boeing 4932 závazných objednávek a dodal 387 letadel tohoto typu.

V březnu 2017 získal tento stroj certifikaci americké Federální letecké správy. První sériově vyrobený kus získala malajsijská letecká společnost Malindo Air (dceřiná společnost Lion Air), která ho začala provozovat 22. května 2017. Druhou leteckou společností, která uvedla 737 MAX do provozu, byla Norwegian Air, jež s tímto strojem 15. července 2017 provedla první transatlantický let.

Boeing 737 MAX je čtvrtou generací takřka legendárního dopravního letounu, která navázala na úspěšný model 737 Next Generation (NG). Tato verze vychází z dřívějších návrhů 737 a jednou z jejích novinek jsou efektivnější motory CFM International LEAP-1B s novou gondolou a způsobem zavěšení. Nová série byla veřejně oznámena 30. srpna 2011 a první let proběhl 29. ledna 2016.

Havárie letu Lion Air 610

Prvním článkem dlouhého řetězce událostí byl vnitrostátní let číslo 610 indonéské společností Lion Air. Směřoval z mezinárodního letiště Sukarno-Hatta v Jakartě do města Pangkalpinang na ostrově Bangka. 29. října 2018 se Boeing 737 MAX, nasazený na pravidelné lince, zřítil pouhých třináct minut po startu do Jávského moře. V jeho troskách zahynulo všech 189 cestujících a členů posádky.

Jednalo se o první významnou nehodu letadla Boeing 737 MAX a vůbec nejtragičtější havárii Boeingu 737. Indonéská vláda spustila pátrací a záchrannou operaci, při které byly ještě téhož dne v oblasti široké 280 kilometrů nalezeny trosky stroje a lidské ostatky. 1. listopadu byl lokalizován a vytažen zapisovač letových údajů, hlasový záznamník z kokpitu se však podařilo najít až 14. ledna 2019.

Předběžné vyšetřování odhalilo vážné potíže s řízením stroje, kterým musela (v menší míře) čelit posádka již při předchozím letu. Postupem času vyplavaly na povrch další problémy a poruchy – například závada snímače úhlu náběhu, jež informuje pilota a řídící systémy o úhlu křídel.

FAA nakonec ukázala prstem na systém MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), kterým byly Boeingy 737 MAX vybaveny z důvodu jiné konstrukce ukotvení motorů. Zjednodušeně řečeno se tento systém staral o automatické vyvažování letadla v různých fázích letu.



PK-LQP Lion Air Toto letadlo se zřítilo jako let Lion Air 610

Nehodu vyšetřoval Národní výbor pro bezpečnost dopravy (NTSC), který v říjnu 2019 zveřejnil závěrečnou zprávu. Podle ní k havárii přispělo devět faktorů bez stanovení jejich priority. Za hlavní příčinu havárie byl považován systém MCAS, přičemž k svým dílem přispěl i vadný senzor, nedostatečná údržba, špatný výcvik pilotů a nereagování na předchozí problémy tohoto typu stroje.