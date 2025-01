Letadla budou i nadále řídit přinejmenším dva piloti. Evropský regulátor důrazně přibrzdil odvážné plány aerolinek

Představa, že by v kokpitu dopravního letadla seděl pouze jeden pilot, se zatím odkládá. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) v úterý zveřejnila svůj bezpečnostní plán, ve kterém významně zpřísnila podmínky pro případné zavedení takzvaných jednopilotních letů.

Současná pravidla vyžadují přítomnost dvou pilotů v kokpitu po celou dobu letu. U delších letů jsou dokonce potřeba čtyři piloti, kteří se střídají. Letecké společnosti by rády tento počet snížily, což by jim přineslo významné úspory na mzdových nákladech, které by se mohly promítnout do cen letenek.

Nutno podotknout, že by nešlo o úplné odstranění druhého pilota – ten by mohl během klidné fáze letu opustit kokpit a například si odpočinout. Přítomen by měl být pouze v nejkritičtějších okamžicích letu, mezi které patří zejména start a přistání.

Nové vedení s konzervativnějším přístupem

EASA nyní přidala další regulační překážku – nejprve chce vypracovat studii, ve které hodlá důkladně prozkoumat a vyhodnotit dopady moderních technologií v kokpitu. Teprve poté případně navrhne regulační rámec pro jejich bezpečnou integraci do komerční letecké dopravy. Původní plán počítal s konzultacemi v roce 2025 a finálním rozhodnutím v roce 2027, nicméně termín se nyní posunul až na rok 2030.

Za změnou postoje může stát nové vedení agentury. V dubnu loňského roku nastoupil do funkce výkonného ředitele Florian Guillermet, který je k jednopilotním letům mnohem skeptičtější než jeho předchůdci. „EASA upravila svůj program, aby bylo všem zúčastněným stranám naprosto jasné, že bezpečnost je na prvním místě,“ vysvětluje tisková mluvčí Janet Northcote. Předchozí vedení lety s jedním pilotem otevřeně podporovalo.

Hlavním zastáncem změny je evropský výrobce letadel Airbus, který spolupracuje s dalšími firmami jako je Dassault na vývoji autonomních systémů řízení. Připravované „chytré kokpity“ mají podstatně snížit pracovní zátěž pilotů a zlepšit sledování jejich bdělosti a výkonnosti.

Dva piloti se hodí. Třeba když jeden umře

Proti těmto plánům ostře vystupují odbory hájící zájmy pilotů. „Dokážete zvládnout dvě mimořádné situace najednou?“ ptají se v reklamní kampani, která zobrazuje prázdný kokpit s toaletou uprostřed. Prezidentka Evropské asociace kokpitů (European Cockpit Association; ECA) Tanja Harter varuje, že výrobci a některé aerolinky budou nadále tlačit na změnu, ale regulátoři se musí soustředit především na bezpečnost.

Dokážete zvládnout dvě mimořádné situace najednou?

Oprávněnost obav demonstruje incident z října loňského roku, kdy během letu Turkish Airlines ze Seattlu do Istanbulu zemřel jeden z pilotů. Právě přítomnost druhého člena posádky byla zásadní pro bezpečné přistání letadla. „Nikdo nechápe lépe než pilot, že když nastane v průběhu letu problém, jsou to právě piloti, kdo zodpovídá za bezpečný výsledek,“ říká prezident Mezinárodní asociace leteckých pilotů Jason Ambrosi.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví zdůrazňuje, že případné zavádění nových technologií musí probíhat postupně a musejí jim předcházet důkladné testy. Ačkoli myšlenka jednopilotních letů tedy zůstává živá, její praktická realizace se významně vzdálila. Bezpečnost cestujících tak nadále zůstává v rukou dvou profesionálů v kokpitu.

Zdroje: Politico, FlighGlobal, Aero News Network, Aero Crew News.