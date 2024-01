Letadlo bez pilota úspěšně vzlétlo, letělo a přistálo. Autonomní systém obstál na výbornou

Letadlo Cessna 208B Caravan vybavené autonomním letovým systémem od společnosti Reliable Robotics se vzneslo na oblohu severně od kalifornského města Hollister. Na jeho palubě nebyli žádní lidé, nicméně na letadlo dohlížela na dálku pilotka sedící na zemi. Podrobnosti přináší magazín New Atlas.

Není to poprvé, co firma Reliable Robotics vynesla do vzduchu bezpilotní Cessnu. Její autonomní letová technologie, která zahrnuje avioniku, software, mechanismy, komunikaci, rozhraní dálkového ovládání a záložní systémy, umožnila dálkově ovládané Cessně 172 Skyhawk pojíždět, vzlétat a přistávat jíž v září 2019.

Autonomní Cessna 208B Caravan

Pro nejnovější testovací let, který byl schválen Federální leteckou správou v červnu, se firma rozhodla vyzkoušet něco mnohem většího – Cessnu 208B Caravan. Stroj předtím prošel velkými úpravami, během kterých byly z pilotní kabiny odstraněny sedačky pro cestující a některé další prvky. Zkušební let proběhl 21. listopadu, nicméně k medializaci došlo až o měsíc později.

Reliable Robotics spolupracovala s výrobcem letadla Textron Aviation a vybavila ho veškerým potřebným hardwarem a softwarem pro plnou autonomii. Systém kvůli bezpečnosti obsahuje několik vrstev redundance a je schopen se vyhnout řízenému letu do terénu či ztrátě kontroly za letu, které mohou za většinu tragických leteckých nehod.

Firma Textron Aviation je známá jako výrobce letadel značek Cessna, Beechcraft a Hawker. Cessna 208B Caravan je s více než třemi tisíci prodaných kusů jedním z celosvětově nejoblíbenějších turbovrtulových letadel pro všestranné použití.

Dokáže přepravit více než 1360 kilogramů nákladu a může využívat kratší přistávací dráhy, takže je ideální pro rychlou přepravu nejrůznějších zásilek. Systém by si nakonec mohl najít cestu i k letům s cestujícími a poskytnout tak větší flexibilitu při rezervaci letu.

Úspěšný zkušební let

Autonomní letový systém převzal řízení na příkaz pilotky Danah Tommalieh z operačního střediska vzdáleného více než 80 kilometrů. Firma následně uvedla, že „všechny fáze letu včetně pojíždění, vzletu a přistání“ byly plně automatizované a že dvanáctiminutový zkušební let proběhl bez problémů. Sestřih nejzajímavějších momentů můžete zhlédnout v následujícím 360° videu.

„Má to být nudná záležitost bez toho, aby se stalo něco zvláštního nebo významného, jako s normálním letadlem, a to je přesně to, co jsme dostali.“ řekl generální ředitel Reliable Robert Rose. „Strávili jsme roky přípravami, abychom zajistili, že nenastanou žádná překvapení.“

Vývoj pokračuje rychlým tempem a jistě není překvapením, že o tyto technologie projevuje velký zájem armáda. Nejnovější ze série smluv podepsaných s americkým letectvem je zaměřena na zkoumání možností dálkového řízení vícemotorových letadel „pro logistiku přepravy nákladů, tankování ze vzduchu a další mise.“

Reliable Robotics v říjnu oznámila, že spolupracuje s americkým letectvem, aby zjistila, jak by její autonomní systém řízení mohl fungovat ve velkých vícemotorových vojenských letadlech, jako je například proudový tankovací letoun KC-135 Stratotanker. Tím by se rozšířily možnosti jeho využití a bylo by možné dosáhnout téměř nepřetržitého provozu.