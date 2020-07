Concorde byl nejrychlejším dopravním letadlem. Před 20 lety skončil v plamenech

Nadzvukový dopravní letoun Aérospatiale-BAC Concorde 101/102 byl považován za symbol jakéhosi smíření mezi odvěkými rivaly Francií a Velkou Británii. Provozovaly ho totiž aerolinky British Airways a Air France.

Oficiální první let tohoto letounu se uskutečnil 2. března 1969. V srpnu roku 1995 podnikl nejrychlejší let kolem světa, který mu zabral 31 hodin, 27 minut a 49 sekund (včetně všech mezipřistání). O pět let později ale došlo k tragické nehodě, která si vyžádala 113 životů a předznamenala jeho konec. Stalo se tak 25. července 2000 na letišti Charlese de Gaulla u Paříže.

Ačkoli Concorde nevznikl v jediném exempláři a i po tragické nehodě letadla tohoto typu mohla létat dál, zájem rapidně opadl. Ztratil důvěru zákazníků, navíc byl jeho provoz nesmírně drahý a stroj celkově zastarával. Osudová nehoda tak zpečetila jeho konec. Poslední standardní let Concordu proběhl 24. října 2003.

Foto: Spaceaero2, CC BY-SA 3.0