Létající auto dorazí na trh už v příštím roce. První bude slovenský AeroMobil

Létající automobily nám v minulosti slibovala již celá řada společností, slovenský Aeromobil by však celou myšlenku mohl konečně dotáhnout do cíle.

Létající auta se objevují ve futuristických vizích celá desetiletí, převedení do praxe však vázne. Kromě konstruktérských výzev je důvodem legislativa (stroj musí splňovat požadavky jak pro auto, tak pro letadlo). Přestože se objevilo několik zajímavých konceptů, na trh se nedostal žádný z nich. To by se mohlo změnit zásluhou slovenských konstruktérů.

Společnost AeroMobil, která svůj první koncept létajícího auta představila již v roce 2013, má v plánu dostat svůj vůz na trh do konce roku 2023. Firma testuje model 4.0, který se už objevil na různých místech světa od Miami, přes Monako, Paříž, Londýn a Brusel až po Šanghaj. Stroj už měl nalétat několik tisíc hodin, což je dobrá vizitka ve světě, kde konkurence prezentuje nanejvýš prototypy.

Narozdíl od řady VTOL a eVTOL konceptů z poslední doby AeroMobil skutečně umožňuje cestování po klasických silnicích. Konverze z letového režimu do jízdního trvá okolo 3 minut (sklápění křídel, umístěných během jízdy podél trupu stroje). Stroji by měla stačit travnatá plocha: 400 metrů na vzlet, 300 metrů na přistání.

Hybridní turbomotor pod kapotou s výkonem okolo 300 koní stroji s jedním pasažérem (kabina je dvoumístná) umožní ujet na jednu nádrž okolo 520 km, ve vzduchu zvládne až 740 km. Maximální rychlost na silnicích je omezena na 160 km/h, ve vzduchu na 260 km/h.

AeroMobil v akci:

Ani AeroMobil přitom není výjimkou, co se nenaplněných časových plánů týká. Původně se totiž očekávalo, že se vůz dostane na trh již v roce 2017, komplikace s homologacemi však deadline posunuly až na rok 2023 – a podle některých názorů je otázkou, zda si majitelé budou moci touto dobou skutečně zalétat.

Stroj se totiž nyní snaží získat evropskou leteckou certifikaci, po které by měla následovat certifikace v zámoří. Podle dostupných materiálů se ale zatím příliš nemluví o certifikaci silniční, která by ale mohla být snazší a možná už i splněná. Společnost láká i na vysokou bezpečnost stroje, ke které by měl přispět záchranný padák, karbonový kokpit kolem posádky a objevit by se mohl také systém autopilota.