Létající motorka sviští rychlostí 200 km/h. Ve vzduchu ji drží tryskový pohon

Volonaut Airbike je jednomístná létající motorka, dopravní prostředek jako ze sci-fi. I když má svou produktovou stránku, nevíme o ní mnoho:

Maximální rychlost je 200 km/h.

Při vývoji byl použit 3D tisk, hlavním stavebním materiálem je karbon.



Jak jde dohromady 3D tisk a karbon? Vytisknout můžete formu, ve které pak upečete karbon.

Hmotnost stroje je „sedmkrát nižší než u typického motocyklu“.

Pohon je tryskový, kontrola výkonu je tak jemná a přesná, že stroji umožňuje vznášet se na místě.

Proč myslím, že je to fake

Informací je extrémně málo. Chybí podrobnosti o konstrukci, výkonu motoru, spotřebě paliva, doletu. Všechna dostupná videa vypadají jako CGI, chybí záběry startu či přistání, nebo záběry z blízka. Jediné uvěřitelné fotky ukazují stroj ležící na zemi. A pak je tu hmotnost. „Sedmina hmotnosti typického motocyklu?“ Co je typický motocykl? I kdyby vážil půl tuny, tak na Airbike vychází 71 kg. Špičkové superbiky s litrovými čtyřválci váží 200 kg, takže by měl Airbike vážit 29 kg. To je spíše hmotnost elektrokola, ne stroje, který má létat a nést člověka. Turbíny jsou velmi efektivní a lehké, ale že by takový stroj vážil mezi 30 a 70 kilogramy?



Vzpomínáte na Jet Suit od Gravity Industries? Ten váží 27 kg. Řádně zaškolený a fyzicky zdatný pilot s ním skutečně létá.

Proč myslím, že je to realita

Za projektem stojí polský podnikatel Tomasz Patan, který už přece jen má nějaký track record. Jeho nejznámějším projektem je Jetson ONE, což je také jednomístný letoun, tentokrát však poháněný baterií a vrtulemi (eVTOL). Poprvé jsme o něm psali v roce 2021 a už dávno měl být v prodeji. Patanova firma však zápasí s tím, že cesta od funkčního prototypu k sériové výrobě je trnitá a drahá. Aktuální termín pro dodávky prvním zákazníkům zní na rok 2026.

Možná je výše použité slovo fake příliš silné, možná jde prostě jen o velmi ranou fázi vývoje, každopádně nepočítejte s tím, že se Airbike dostane do prodeje v nejbližších letech. V současné fázi Airbike působí spíš jako dobře zpracovaná virální kampaň než jako skutečný produkt, který by měl v dohledné době zamířit do sériové výroby (ale to Patan ani netvrdí, žádné termíny neuvádí).