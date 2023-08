Létající seizmometry by mohly prozkoumat jádro planety Venuše

Seizmologický výzkum na Zemi běží na plné obrátky. Donedávna jsme byli svědky pozoruhodných seizmologických výkonů „robotického geologa,“ tedy americké sondy InSight i na Marsu. Pochopení vnitřku planety přitom bývá klíčem k její geologii i klimatu, které nás obvykle velice zajímají.

Nesmírně nás zajímá i Venuše, která je v řadě ohledu podstatně bližší Zemi než Mars. V případě této planety ale máme problém. Její povrch je natolik agresivní, žhavý a skrápěný kyselinou, že by tam sebelépe chráněná geologická sonda příliš dlouho nevydržela.

Siddharth Krishnamoorthy z Laboratoře tryskového pohonu NASA JPL a Daniel Bowman z laboratoří Sandia National Laboratory nabízejí pozoruhodné řešení. Podle nich bychom k průzkumu Venuše mohli využít seizmometry umístěné na balonech v atmosféře této pekelné planety.

Pomohou infrazvukové seizmometry?

Není to úplně nová myšlenka. Na první pohled to nevypadá příliš srozumitelně. Jak je možné využívat seizmometry, které nejsou v kontaktu s povrchem planety? S typickým seizmometrem by to pochopitelně možné nebylo.

Existují ale i jiné seizmometry, které se v poslední době prosazují stále častěji. Na Venuši by se mohly uplatnit infrazvukové seizmometry, které monitorují infrazvukové vlny, vytvářené seizmickou aktivitou. Tyto vlny se mohou přenášet i jiným prostředím než horninami, jako je například atmosféra. Infrazvukové seizmometry se již úspěšně testují na Zemi.

Dnes už víme, že se ve velmi komplexní atmosféře Venuše se vyskytují oblasti, které jsou zřejmě přívětivé pro pozemšťany i naše technologie. Mohla by tam fungovat celá vznášející se města nebo základny. Pro účely seizmického výzkumu by nebylo nutné v atmosféře Venuše budovat komplikované struktury. Stačil by balon, který se udrží v požadované výšce.

Pro využití infrazvukových seizmometrů na Venuši by bylo nutné překonat řadu technologických obtíží. V současné době se sice již předběžně plánují mise na Venuši, seizmologický průzkum z balonů ale zatím není na pořadu dne. Nezbývá než doufat, že se situace časem zlepší nebo že bude objevena nějaká další možnost pro seizmický průzkum Venuše.