Letecké motory z Bíteše dobývají USA. Český výrobce zvládl testy a postaví továrnu v zámoří

PBS Group rozjíždí rozsáhlou expanzi na svém klíčovém trhu. Aktuálně úspěšně otestovala své první proudové motory finálně sestavené ve Spojených státech, kde hodlá dál investovat do dvou hal a výrobních technologií ve státě Georgia. „Počítáme s investicí až dvacet milionů dolarů,“ řekl pro e15 výkonný ředitel PBS Group Pavel Čechal.

PBS je obecně považována za špičkového světového výrobce hi-tech pohonných jednotek a komponentů pro letecký průmysl. Ostatně je jediným výrobcem v Česku, který proudové motory vyrábí – využívají se například v leteckých střelách, ve cvičných terčích, ve vysokorychlostních dronech nebo v bojových bezpilotních letounech.

První testy v USA již proběhly na Floridě a týkaly se výkonnostně nižší řady motorů PBS TJ40, následovat budou i vyšší řady jako TJ80, TJ100 a TJ150. Motory jsou sestavené z dílů vyrobených v Česku, jejich finální montáž a testování probíhá ve Spojených státech.



Pro lepší představu: bítešský motor TJ80...



...a třeba ještě TJ150.

A tam také chce PBS posílit svou přítomnost. Ne kvůli nástupu zvoleného prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, jenž avizuje zavádění nebo zvyšování cel, ani kvůli levnějším energiím v zámoří.

Důvodem expanze je fakt, že američtí zákazníci chtějí mít PBS „po ruce“, a ne přes Atlantik – například pokud jde o technickou či servisní podporu. K zisku některých zakázek navíc může PBS pomoct lokální výroba v USA. Zatímco na Floridě proběhly testy motorů pouze prostřednictvím spolupráce s lokálním partnerem, v Georgii chce mít PBS vlastní zázemí.

V praxi to bude znamenat dvojici hal, kde bude PBS působit napřímo. Jednu halu si bude PBS pronajímat, nájemní smlouvu dokončuje právě v těchto dnech. „Předpokládáme, že ji podepíšeme ještě do konce roku a že bude hala ve druhém čtvrtletí příštího roku plně funkční,“ uvádí Čechal. Probíhat zde budou testy a finální montáže motorů.

Následovat bude výstavba nové vlastní výrobní haly, která by měla vzniknout zhruba do tří let. S nejvyšší pravděpodobností bude i tato hala umístěna v Georgii, kde podobným způsobem expanduje také český výrobce autodílů Brano. I jeho majitele Pavla Juříčka zlákala investiční pobídka, kterými americký stát z východního pobřeží láká zahraniční investory. PBS zvažovala ještě Texas a Floridu, patrně však zvolí právě Georgii.

PBS aktuálně vytváří výrobní podmínky a buduje dodavatelský řetězec i pro výrobu samotných dílů v Americe. „Naším cílem je plně montovat a testovat motory z dílů vyrobených ve Spojených státech už v roce 2025. Je to pro nás zásadní zlom, který má strategický význam pro celou skupinu, a je to také důležitý signál pro naše americké zákazníky, se kterými máme dlouholeté dohody o výrobě proudových motorů,“ doplnil Čechal.

Už v příštím roce by zde měla PBS nakládat se stovkami motorů ročně, až haly najedou na plný výkon, tak jich mají být řádově tisíce. „Cílíme na obrat generovaný v USA ve výši sto milionů dolarů, a to do dvou let,“ řekl Čechal.

Letošní tržby vytvořené v zámoří činily asi deset milionů dolarů. Už v příštím roce by měla PBS v USA zaměstnat desítky lidí, kteří budou v pronajaté hale motory testovat a montovat. V nově vybudované hale to mají být stovky zaměstnanců. Většinu budou tvořit Američané, do zámoří se ale patrně přesunou i někteří pracovníci z tuzemska.

V USA spolupracuje PBS například i s největším zbrojařem světa. Pro Lockheed Martin vyvíjí prototyp speciální mřížky do výfuku palivového systému nejmodernější stíhačky světa F-35.

Kromě toho například dodává kryogenní zařízení do unikátního urychlovače částic CERNu. Také zhotovuje pomocné energetické jednotky pro letadla a vrtulníky, tedy startéry pro hlavní motory letadel či vrtulníků.