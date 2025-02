Leteckou dopravu ohrožují padající kosmické trosky. Riziko tragédie roste i nad USA a Evropou

Vesmírný odpad ohrožuje leteckou dopravu. Podle nové studie kanadských vědců z University of British Columbia existuje každý rok 26% pravděpodobnost, že trosky raket proletí rušným vzdušným prostorem, jako je severovýchodní část USA nebo severní Evropa. Situace se navíc rychle zhoršuje kvůli rostoucímu počtu vesmírných startů.

Státní agentury i soukromé společnosti vypustí každý rok stovky raket, které na oběžnou dráhu vynášejí satelity, nejrůznější moduly a další zařízení. Ne všechny tyto objekty tam ale zůstanou. Velké množství raketových stupňů a satelitů nekontrolovaně sestupuje zpět na Zemi, což vyvolává obavy – nejen pro astronauty a provozovatele satelitů, ale i pro civilní leteckou dopravu.

Pravděpodobnost smrtelné srážky

Na oběžné dráze se v současnosti nachází více než 2300 celých raketových těles, které se dříve či později nekontrolovaně zřítí zpět na Zemi. Zatímco většina menších úlomků shoří v atmosféře, větší kusy mohou přežít a představovat vážné riziko pro letadla. I jediný gram trosek může při vysoké rychlosti vážně poškodit čelní sklo nebo motor letadla. Při rychlosti letu dopravního letadla takový náraz představuje vysoké riziko pro posádku i cestující.

Problém ilustruje incident z listopadu 2022, kdy se k Zemi blížil dvacetitunový stupeň čínského nosiče Dlouhý pochod 5B. Španělsko a Francie preventivně uzavřely část vzdušného prostoru, což způsobilo zpoždění 645 letů v průměru o 29 minut. Nakonec trosky dopadly do Tichého oceánu, ale incident ukázal nepřipravenost na podobné situace.

Podle dat z analýzy z roku 2021 je pravděpodobnost smrtelné srážky letadla s padajícími troskami přibližně 1 ku 100 000. To se může zdát jako malé číslo, ale vzhledem k možným katastrofálním následkům je to stále příliš vysoké riziko. „Zatímco pravděpodobnost zásahu je nízká, následky by mohly být katastrofální,“ varují autoři studie. Do roku 2035 se má pravděpodobnost zvýšit až na 7 ku 10 000 (tedy 0,07 %)

Řešením jsou kontrolované návraty

V okolí velkých letišť existuje 0,8% roční pravděpodobnost, že budou zasažena nekontrolovaným návratem vesmírných trosek. To nutí příslušné úřady řešit složité dilema – uzavřít, či neuzavřít vzdušný prostor? Každé rozhodnutí má přitom své bezpečnostní a ekonomické důsledky. Studie uvádí, že uzavření vzdušného prostoru může způsobit škody až v desítkách milionů dolarů kvůli zpožděním, přesměrování letů a vyšším provozním nákladům aerolinek.

Počet letadel na obloze během prvního dne každého měsíce v roce 2023

Ačkoli se pravděpodobnost srážky letadla s padajícím vesmírným odpadem může zdát malá, riziko se zvětšuje. Rostoucí počet startů raket i leteckého provozu zvyšuje možnost srážky. Největší hrozbu představují raketové stupně – jsou obrovské, odolné a při sestupu atmosférou se často nerozpadnou na neškodné fragmenty. V případě srážky s letadlem by následky byly katastrofální.

Řešením může být zavedení povinných kontrolovaných návratů raketových stupňů do předem určených oblastí oceánu. V současnosti však využívá tuto technologii pouze 35 % startů. Kosmický průmysl tak v podstatě přenáší rizika na letecké společnosti, jejich posádky a cestující.

Může to být ještě horší

Situace se bude dále zhoršovat s rostoucím počtem satelitů vypouštěných do vesmíru. Jen v roce 2023 proběhlo rekordních 212 úspěšných startů, při kterých bylo na oběžnou dráhu vypuštěno 128 raketových těles určených k nekontrolovanému návratu. Množství sledovatelných objektů na oběžné dráze se za poslední desetiletí zdvojnásobilo.

Odborníci proto volají po urgentní spolupráci vlád a soukromého sektoru při řešení tohoto problému. „Nekontrolované návraty raketových stupňů jsou volbou konstruktérů, nikoli nutností,“ zdůrazňují autoři studie. Úřady pro řízení letového provozu se přitom budou s nekontrolovanými návraty potýkat ještě desítky let.

Výsledky vědeckého bádání na toto téma byly publikovány 23. ledna v odborném časopise Scientific Reports. Toto vědecké periodikum pokrývá všechny oblasti přírodních věd a je pátým nejcitovanějším časopisem na světě. Jeho přísné recenzní řízení garantuje transparentnost a kvalitu publikovaných studií díky důkladnému peer-review procesu, v němž výzkumy hodnotí nezávislí odborníci z daného oboru.

Zdroje: Scientific Reports, Science Alert, Discover, ABC News