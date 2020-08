Letectvo Spojených států amerických příští měsíc uvede v život kontroverzní Project Maven

Loni v září bývalá softwarová inženýrka Googlu Laura Nolan poskytla The Guardianu rozhovor, v němž varovala před zabijáckými roboty. Mj. prohlásila, že na spoušti by měl být vždy lidský prst.

Nolan výše jmenovanou společnost opustila na protest proti Project Maven – programu, jehož cílem bylo zlepšit AI systém pro rozpoznávání objektů a lidských tváří určený pro vojenské drony.

Google své zapojení do tohoto projektu nakonec ukončil, ale to jeho přípravu samozřejmě nezastavilo. FeedScop nyní informoval o tom, že Project Maven bude uveden v život příští měsíc – a to společně s Advanced Battle Management System (ABMS).

Zkombinováním těchto dvou programů amrické letectvo v podstatě spojí umělou inteligenci využívanou pro řešení obecných úkolů s umělou inteligencí využívanou speciálně pro boj.

„V IT již neexistuje rozdíl mezi vývojovými systémy a bojovými systémy,“ řekl k tomu Will Roper z U.S. Air Force. „ABSMS a Maven začnou tuto hranici v září rozmazávat.“