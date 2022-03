Letní čas má své výhody, ale i nevýhody. Jeho zrušení se zaseklo v soukolí evropské byrokracie

Jisté zásluhy na myšlence letního času nelze upřít americkému spisovateli, vědci, vynálezci, státníkovi a diplomatovi v jedné osobě Benjaminu Franklinovi . Ten v roce 1874 v dopise adresovaném redaktorovi časopisu Journal of Paris žertem doporučil, aby lidé ráno vstávali z postelí dříve a minimalizovali tak spotřebu svíček a oleje do lamp. Nápad, míněný jako vtip, ještě neobsahoval posouvání ručiček hodin tam a zpět.

Jak, kdy a kde vlastně letní čas vznikl? Co měl přinést, jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Má nějaké negativní dopady na lidské zdraví? Nejen na tyto otázky se pokusíme odpovědět tímto článkem.

V neděli 27. března bude po čase 1:59:59 následovat čas 3:00:00. Pomyslné ručičky hodinek se posunou o jednu hodinu vpřed a začne takzvaný letní čas. Do původních kolejí, tedy k pásmovému, respektive středoevropskému času, se vrátíme až poslední neděli v říjnu.

Druhá světová válka – druhý dech letního času

Během druhé světové války se praxe posouvání hodin z Německa opět rozšířila do mnoha evropských zemí. Hitlerovi velitelé toto opatření zavedli v mnoha okupovaných státech – například v Dánsku a Polsku.

V Nizozemsku Němci posunuli místní čas o 1 hodinu a 40 minut, čímž fakticky změnili jeho časové pásmo z „holandského času“, který byl přibližným slunečním časem v Amsterdamu, na středoevropský letní čas (SELČ).

Nizozemsko zůstalo v celoročním letním čase až do roku 1942. Od roku 1942 do roku 1945 se nizozemské hodiny řídily německým harmonogramem střídání letního a zimního času. Po osvobození země byl letní čas zrušen a ke změnám času pak nedocházelo až do roku 1977.

Francouzi se zpočátku letnímu času bránili, ale v roce 1941 už v zemi oficiálně posouvali ručičky hodinek tam a zpět. Někteří francouzští vlastenci však zůstali u starého francouzského času, který byl o dvě hodiny pozadu za berlínským letním časem.

Poválečná přestávka

V některých zemích se letní čas používal i po druhé světové válce, především kvůli úsporám paliva pro programy obnovy a rekonstrukce. Spojené království dokonce zavedlo během druhé světové války i po ní „britský dvojitý letní čas“, který byl o dvě hodiny před standardním časem.

Mnoho evropských zemí však později od tohoto opatření upustilo, protože se stalo připomínkou válečného období. Itálie, Francie a mnoho dalších zemí zrušilo letní čas hned poté, jak byly odklizeny trosky z německé okupace.

Byla to další světová krize, která vedla k znovuzavedení letního času ve většině evropských zemí. Když Organizace arabských zemí vyvážejících ropu (OAPEC) uvalila v říjnu 1973 ropné embargo, ceny energií prudce vzrostly a způsobily recesi na celém kontinentu.

Situace si vyžádala řadu drastických opatření. První evropskou zemí, která v roce 1976 obnovila letní čas, byla Francie. Koncem 70. let minulého století se ve většině Evropy opět dvakrát ročně střídal letní a pásmový čas.