Letní obloha plná padajících hvězd. Konec července přinese společné maximum tří meteorických rojů

Jako každý rok, i letos se můžeme těšit na Perseidy, bezesporu nejznámější a patrně i nejoblíbenější meteorický roj. Jejich srpnové představení představuje vrchol léta. Letos si však vesmír připravil malou zápletku. Vrchol aktivity, v noci z 12. na 13. srpna, totiž poněkud pokazí Měsíc, který bude jen pár dní po úplňku (84 až 88 %) a svým jasem přezáří většinu slabších meteorů. V noci maxim tak má smysl čekat jen na jasnější „bolidy“.

Přelom července a srpna přináší už tradičně zakaboněnou oblohu, která nakonec rozhodne o všem. Podívejte se na předpověď Windy:

Vyplatí se proto v kalendáři zakroužkovat konec tohoto měsíce, konkrétně noci kolem 29. a 30. července. Tehdy bude Měsíc ve fázi úzkého srpku a zapadne brzy večer, takže obloha zůstane po většinu noci krásně tmavá. Sice neuvidíte až stovku „padajících hvězd“ za hodinu jako při srpnovém maximu, ale i těch pár desítek, pohybujících se na temném pozadí rychlostí kolem 60 km/s, bude stát za to. Perseidy jsou známy výskytem velmi jasných meteorů – tzv. „ohnivých koulí“ (fireball), které mohou být výrazně nápadnější než běžné meteory.

Kromě prvních poslů Perseid nám konec července nabídne i další roje. Aktivní budou Jižní Delta Akvaridy a Alfa Capricornidy. Každý z nich má svůj vlastní původ i charakter, což dává pozorovatelům šanci zažít pestré nebeské představení. Kolem 28. až 31. července lze také pozorovat roj Pisces Austrinidy.

Nebeské představení z prachu komet

Jižní delta Akvaridy mají své maximum 29. až 30. července a pocházejí patrně z komety 96P/Machholz. S rychlostí kolem 40 km/s dokážou potěšit pěti až deseti meteorickými záblesky za hodinu — hlavně na jižní polokouli, ale i naše severní šířky nabízejí solidní možnost. Meteory tohoto roje často vypadají jako rychlé, krátké záblesky, které se ztrácejí směrem do všech světových stran.



Perseidy

Pomalejší (rychlost kolem 22 km/s), ale zato často opravdu jasné a dlouhotrvající meteory produkují Alfa Capricornidy, jejichž mateřským tělesem je kometa 169P/NEAT. Maximum mají rovněž na přelomu července a srpna, nicméně celkový počet viditelných meteorů bývá nižší – mnohdy jen tři až pět za hodinu. Občas mezi nimi zazáří i takzvaný bolid, což je mimořádně jasný meteor, který za sebou může zanechat viditelnou stopu.

Možná vás při pohledu na oblohu napadne otázka: odkud se všechny ty „padající hvězdy“ berou? Ve skutečnosti to jsou drobné prachové částice, které za sebou v kosmickém prostoru zanechávají komety. V případě Perseid je jejich mateřským tělesem kometa 109P/Swift-Tuttle. Naše planeta prolétá touto prachovou stopou každý rok a když zrnka v obrovské rychlosti vniknou do atmosféry, třením se zahřejí a shoří.

Jak pozorovat meteorické roje

Abyste si mohli tento nebeský ohňostroj užít naplno, je dobré dodržet pár pravidel. Nejlepší podmínky bývají mezi půlnocí a rozbřeskem. Základem je najít si místo co nejdál od světelného znečištění. Vybavte se trpělivostí, dekou a termohrnkem s teplým nápojem. Pohodlně se usaďte nebo lehněte, abyste mohli přehlédnout co největší část oblohy. Vašim očím bude trvat alespoň dvacet minut, než si na tmu plně přivyknou, proto se vyhněte pohledu do mobilního telefonu.

Každý meteorický roj má svůj radiant, tedy místo na obloze, odkud meteory zdánlivě vylétají. Jak napovídá název, v případě Perseid ho najdeme v souhvězdí Persea. Nejde ale o zdroj meteorů, jen o úběžník jejich drah. Můžete se tak dívat prakticky kamkoli po obloze. Perseidy poznáte podle toho, že jejich dráhy budou při zpětném protažení směřovat právě do tohoto souhvězdí.

Na závěr připomeňme, že meteorický roj není jednorázovou událostí. Pokud nevyjde počasí nebo vám útěk z města překazí nějaké nečekané plány, můžete zkusit štěstí některý z následujících večerů. Astronomická sezóna letních meteorů trvá zhruba od poloviny července až do třetí srpnové dekády. A po Perseidách nás v říjnu přivítají Orionidy.