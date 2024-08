Letošní červenec nebyl nejteplejší v historii měření. Proti loňskému roku zaostal o 0,04 °C

Třináct měsíců za sebou – od června 2023 do června 2024 – překonávaly globální průměrné teploty dosavadní rekordy pro daný měsíc. Sérii přerušil až letošní červenec, který se stal historicky druhým nejteplejším červencem v historii měření. Za loňským rekordem zaostal o 0,04 °C. Podrobnosti přináší služba Copernicus Climate Change Service (C3S).

Průměrná povrchová teplota podle ERA5 dosáhla 16,91 °C, což je o 0,68 °C více než průměr z let 1991 až 2020 pro tento měsíc. Letošní červenec byl také o 1,48 °C teplejší než odhadovaný průměr pro červenec v letech 1850 až 1900, což je období označované jako předindustriální referenční období.

Globální anomálie povrchové teploty vzduchu

Dva historicky nejteplejší dny

Ačkoli letošní červenec 2024 nebyl v průměru tak horký jako ten loňský, naše planeta zažila dva nejteplejší dny za celou historii záznamů. Průměrná denní globální teplota dosáhla 22. července hodnoty 17,16 °C a 23. července 17,15 °C.

Denní globální teplota vzduchu při povrchu

Letošní rok je zatím teplejší než ten loňský. Od začátku roku (leden až červenec) byla globální teplotní odchylka pro rok 2024 o 0,70°C vyšší než průměr z let 1991 až 2020. To je o 0,27 °C více než ve stejném období loňského roku. Aby rok 2024 nebyl teplejší než rok 2023, musela by průměrná odchylka pro zbývající měsíce tohoto roku klesnout alespoň o 0,23°C.

Průměrná teplota v Evropě v červenci 2024 byla o 1,49 °C vyšší než průměr z let 1991 až 2020. To z tohoto měsíce činí druhý nejteplejší červenec v historii měření pro Evropu – po červenci 2010. Teploty byly nejvíce nad průměrem v jižní a východní Evropě, zatímco v severozápadní Evropě se pohybovaly blízko průměru nebo pod ním.

Mimo Evropu byly teploty nejvíce nad průměrem v západních částech USA a Kanady, většině Afriky, na Blízkém východě, v Asii a východní Antarktidě. Naopak pod průměrem se teploty pohybovaly v západní Antarktidě a v částech USA, Jižní Ameriky a Austrálie.

Povrchová teplota moří

V rovníkovém Pacifiku byly teploty pod průměrem, což naznačuje vývoj jevu La Niña, nicméně teploty vzduchu nad oceánem zůstaly v mnoha regionech neobvykle vysoké. Povrchová teplota moří pro červenec 2024 mezi 60° jižní a 60° severní šířky byla 20,88 °C, což je druhá nejvyšší hodnota v historii měření pro tento měsíc, jen o 0,01°C nižší než v červenci 2023.

Denní povrchová teplota moře pro 60°S-60°N

Nedávná událost El Niño významně přispěla k vysokým globálním povrchovým teplotám moří pozorovaným v uplynulém roce. Ačkoli teploty ve východním rovníkovém Pacifiku během července klesly pod průměr z let 1991 až 2020, což naznačuje přechod k podmínkám La Niña, zůstaly rekordně vysoké v části tropického západního Pacifiku a západně od Střední Ameriky.

Vysoké teploty moří mimo rovníkový Pacifik významně přispěly k rekordním nebo téměř rekordním globálním průměrným teplotám v červenci. Tyto rekordní hodnoty byly zaznamenány také v Atlantiku, Indickém oceánu a Jižním oceánu. Rekordní teploty v Karibském moři pak mohly přispět k zesílení hurikánu Beryl, který 1. července dosáhl kategorie 5.

Letošní rok má velmi vysokou pravděpodobnost, že se stane nejteplejším rokem v historii měření. I kdyby průměrné globální teploty ve zbytku roku nepřekonaly dosavadní rekordy, je poměrně nepravděpodobné, že by byly o tolik nižší, aby snížily celoroční průměr.